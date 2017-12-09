به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حمیدرضا بعیدی، معاون برنامه ریزی گمرک گفت: در جلسه ای با مناطق آزاد، توافق کردیم که گمرک به اطلاعات محموله های ورودی و خروجی هر منطقه دسترسی یابد و آن را در سامانه ای ثبت نماید تا به صورت هدفمند، بررسی و کنترل لازم در مورد آنها صورت گیرد.

وی افزود: این سامانه در حال حاضر در مناطق آزاد اروند و ارس در حال آزمایش است و به زودی عملیاتی می شود.

بعیدی، در خصوص پدیده چتربازی در مناطق آزاد که فردی با مدیریت تعداد زیادی خودروی سواری در مناطق آزاد، اقدام به خروج کالا از مناطق در پوشش مسافری می‌کند، اظهار داشت: استقرار فیزیکی گمرک در درب خروجی مناطق آزاد، ناکار آمد است و با مطابقت اطلاعات ورودی و خروجی کالا به مناطق مغایرت احتمالی روشن و باعث شفافیت می شود.

در حال حاضر، گمرک در درب خروجی برخی مناطق آزاد مستقر بوده و همواره بر دسترسی به اطلاعات محموله های ورودی و خروجی کالا تاکید داشته است.