به گزارش خبرگزاری مهر، امیر نصیربیگی مدیرعامل گروه هنرهای نمایشی روایت فتح درباره اقدامات انجام شده برای بازگشایی تماشاخانه سرو گفت: قریب یک سال بود که این تماشاخانه پذیرای بسیاری از نمایش های ارزشی به ویژه در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بود اما به دلیل شروع اقدامات مهندسی و نقشه برداری برای ساخت پردیس فرهنگی هنری روایت فتح، این تماشاخانه با تعطیلی چندماهه مواجه شد.

وی ادامه داد: از آنجایی که قصد ما این بود همچنان از ظرفیت تماشاخانه سرو به عنوان شکلی از رویه های حمایتی گروه هنرهای نمایشی روایت فتح استفاده شود در همین راستا پیگیری های لازم انجام و جلسات متعددی برگزار شد که در نهایت با حمایت های مسئولان امر برابر برنامه ریزی صورت گرفته در گروه هنرهای نمایشی روایت فتح مقرر شد تماشاخانه سرو در محل تازه ای به عنوان مامن تخصصی و حامی ویژه هنرمندان تئاتری دفاع مقدس، انقلاب اسلامی و مقاومت مورد بهره برداری قرار گیرد.

نصیربیگی درباره محل جدید برپایی این تماشاخانه توضیح داد: دسترسی هنرمندان و مخاطبان به تماشاخانه به عنوان یکی از اولویت های اصلی در جلسات کارشناسی همواره مورد نظر و اهمیت ویژه بود لذا از بین گزینه های پیش رو منطبق با همین رویکرد، محل جدید انتخاب و کارشناسی های فنی انجام و در ادامه انتقال تماشاخانه در دستور کار گروه هنرهای نمایشی روایت فتح قرار گرفت و تلاش شد اشکال‌های فنی قبلی اصلاح و با هدف توسعه فضای تماشاخانه و تغییرات مدیریتی رسما فعالیت تخصصی خود را آغاز کند. اکنون در مراحل پایانی احداث تماشاخانه سرو هستیم و امیدواریم با خاتمه اقدامات عمرانی اوایل دی ماه بازگشایی مجدد تماشاخانه را با حضور هنرمندان و مدیران و مخاطبان تئاتری شاهد باشیم.

وی در پایان عنوان کرد: تماشاخانه سرو در اولین گام در دی ماه میزبان ۲ نمایش خواهد بود و به این ترتیب حیات دوباره خود را در مکانی تازه آغاز و جشن می گیرد.