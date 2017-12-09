به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی دهشیری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پس از وصول اخباری مبنی بر تخلف فرد مذکور و بررسی و روشن بودن شواهد و قرائن مبنی بر تخلفات فرد عریضه‌نویس، با هماهنگی و دستور قضایی با دستگیری متهم، منزل و تجهیزات ارتباطی نامبرده از قبیل تلفن همراه، تبلت و... مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: متهم دستگیر شده با پوشش عریضه‌نویس با افراد مختلف به ویژه خانم‌های دارای پرونده خانواده ارتباط می‌گرفته و با ادعای اینکه با مسائل حقوقی آشناست و قادر به ارائه مشاوره حقوقی است، زیر و بم زندگی و پرونده مراجعان خود را از آنان واکاوی کرده تا بتواند در بزنگاه های مختلف بر اساس اطلاعات به دست آورده، سوء استفاده های خود را انجام دهد.

دهشیری، تشویق به فساد و فحشاء، دعوی اعمال نفوذ بر خلاف حق و غصب عنوان را از اتهامات عریضه نویس دستگیر شده ذکر کرد و بیان داشت: متهم به دلیل داوری در برخی پرونده های حقوقی با سوء استفاده از نام قضات دادگستری و ادعای دوستی و صمیمیت با آنها، اعتماد سوژه های خود را جلب و به بهانه پیگیری پرونده قضایی وارد مسائل خصوصی و زناشویی سوژه های خود می شده و در مرحله بعدی تقاضاهای نامتعارف خود را مطرح می کرده است.

وی، از کشف بیش از ۳۵۰ شماره تلفن همراه و ثابت از افراد مختلف اعم از زن و مرد که بسیاری از آنان دارای پرونده قضایی در دادگستری هستند از این متهم خبر داد و گفت: متهم با سوء استفاده از شماره تلفن خانم های مراجعه کننده به خود، اقدام به راه اندازی چند گروه و کانال در فضای مجازی کرده که با محتوای مسائل زناشویی و ازدواج، این گروه ها و کانال ها را پشتیبانی می کرده است.

دهشیری به ادعای مضحک این متهم در مواجهه با برخی سوژه های خود اشاره کرد و بیان داشت: متهم مدعی شده که می تواند با دعاهایی که می خواند و بعد از آن غسل افراد، نحسی را از آنها برطرف نماید که در چندین مورد خانم هایی را که به نحوی دارای مشکلات خانوادگی بودند را به پذیرش این طرح مضحک خود دعوت و تشویق کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت بر عریضه نویسان، اظهار داشت: با توجه به استقرار عریضه نویسان در جنب دادگستری که اکثر فاقد سواد حقوقی لازم نیز هستند، از آنجا که صلاحیت و سلامت روانی و اخلاقی این افراد از سوی هیچ نهاد نظارتی مورد بررسی و تأیید قرار نمی گیرد و عملکرد آنها نیز تحت نظارت هیچ نهادی نیست، با توجه به وضعیت و شرایط خاص ارباب رجوع مضطر، حاشیه امنی برای سوء استفاده از موقعیت موجود و اقدام به کارچاق کنی و دلالی و بازاریابی برخی اشخاص از جمله برخی دفاتر خدمات قضایی به وجود آمده است.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد ضمن هشدار به افراد و اشخاص نسبت به استفاده از خدمات حقوقی در مراجعه به اشخاص ذیصلاح و دارای مجوز از مراجع قانونی، تصریح کرد: مراجعان به دادگستری در تنظیم عریضه، سفره دل خود را به روی عریضه نویسان می گشایند که این امر زمینه سوءاستفاده از اطلاعات ارائه شده را در موقعیت های بعدی فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: از طریق ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری، اخبار دیگری از سایر تخلفات این قشر واصل شده است که نیاز به بررسی دقیق تر دارد و مقرر شد با همت دادستان، نسبت به تشکیل هیئت نظارت و ساماندهی عریضه نویسان به منظور پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی اقدام شود.

دهشیری به دقت مجموعه حفاظت و اطلاعات دادگستری و تلاش شبانه روزی کارشناسان این مجموعه در راستای دریافت گزارش های مردمی و رسیدگی به موضوعات مختلف و بررسی اخبار واصله و تحقیق و تفحص در زمینه های مورد اشاره به منظور پیشگیری از هرگونه تخلف و جرم اشاره کرد و گفت: گرچه وظیفه ذاتی مجموعه حفاظت و اطلاعات صیانت از اعتبار و اعتماد مردم به دستگاه قضایی است و اما نقش اصلی در پیشگیری از هرگونه تخلف و جرم را مردم دارند ضمن اینکه باید دقت خود را در مواجهه با افراد شیاد و کلاهبردار بالا ببرند، ضروری است هر گونه مورد مشکوک و غیر عادی را که احساس می کنند شاید شروعی برای یک کار خلاف و مجرمانه و خارج از چارچوب باشد را به متولیان امر از طریق سامانه دریافت گزارش‌های مردمی ۱۵۸ به صورت شبانه روزی اطلاع رسانی کنند.