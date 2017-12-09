تیم ملی فوتبال پنج نفره به مالزی اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کمیته ملی پارالمپیک، مسابقات فوتبال پنج نفره قهرمانی آسیا با حضور شش تیم از روز ۲۱ آذرماه در مالزی آغاز می شود.



این مسابقات در دو گروه سه تیمی برگزار می شود که در گروه اول تیم های چین، ژاپن و تایلند قرار دارند و در گروه دوم ایران با تیم های کره جنوبی و مالزی همگروه است. از هر گروه نیز دو تیم به مرحله بعد صعود می کند.



تیم ملی ایران نخستین بازی خود را روز ۲۱ آذرماه برابر کره جنوبی انجام می دهد، ۲۲ آذرماه با مالزی رقابت خواهد کرد و در روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه استراحت می کند. مسابقاتِ ضربدری روز ۲۵ آذرماه و رده بندی و فینال ۲۶ آذرماه انجام خواهد شد.



امیر پور رضوی و بهزاد زادعلی اصغر از آذربایجان شرقی، صادق رحیمی و محمدرضا مهنی نسب از کرمان، حسین رجب پور، احمدرضا شاه حسینی، سامان اجرت دست و رسول باصری از فارس در بخش نابینایان و میثم شجاعیان از فارس و مهرداد عباسی از هرمزگان به عنوان دو دروازه بان به این مسابقات اعزام شدند.



جواد فلفلی به عنوان سرمربی و امیرحمزه زارع و اسماعیل رضازاده به عنوان مربی، تیم ملی را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی می کنند.



تیم ملی فوتبال پنج نفره ۲۸ آذرماه به ایران بازمی گردد.



فلفلی هدف نخست تیم ملی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا را کسب سهمیه رقابت های جام جهانی و ایستادن بر بهترین سکوی آسیا دانست.