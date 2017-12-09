افزایش مدارس صدرا در استان البرز نیازمند همکاری مسئولان است

حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مدارس صدرا یکی از راهبردهای مهم و اساسی سازمان تبلیغات اسلامی در تربیت نسل جوان جامعه است، گفت: دانش‌آموزانی که در این مدارس پرورش می‌یابند به لحاظ علمی و معنوی الگو می‌شوند.

وی با اشاره به راه‌اندازی دو مدرسه صدرا در استان البرز طی سال‌های اخیر، گفت: خوشبختانه خانواده‌ها از وجود این مدارس ابراز خوشحالی کرده و از این مهم استقبال بی‌نظیری شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز تأکید کرد: استقبال خانواده‌ها از مدارس صدرا نویدبخش بوده و در صورت همکاری مسئولان استانی تعداد این مدارس افزایش می‌یابد.

به گفته حجت‌الاسلام مسعودی بهره‌گیری از معلمان توانمند درزمینهٔ علمی و معنوی و برگزاری برنامه‌های متنوع و جذاب فرهنگی با همکاری تبلیغات اسلامی می‌تواند مدارس صدرا را الگوی اخلاقی سایر مدارس در سطح استان کند.

وی بابیان اینکه مدارس صدار باید به امکانات روز برای تربیت نسل جوان مجهز شوند، گفت: امروز نسل جوان ما به دلیل هجمه فرهنگی گسترده دشمن به‌ویژه در حوزه فضای مجازی و رسانه دچار نوعی سردرگمی هستند که تغذیه صحیح و اصولی روح و روان این دانش آموزان می‌تواند نسلی کارآمد را برای جامعه پرورش دهد.