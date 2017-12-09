حضور قصه گویان فارس در مرحله منطقه ای جشنواره قصه گویی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله منطقه ای «بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی» به میزبانی کانون استان اصفهان در سه بخش مربیان کانون، قصه گویان رضوی و بخش آزاد از ۲۰ تا ۲۲ آذرماه و با حضور ۳۹ قصه گو از ۶ استان کشور برگزار می شود.

بر اساس این گزارش معصومه پناهیان از مرکز فرهنگی هنری رستم با قصه «آسیاب جادویی»، آرزو حقیقی با قصه «قیچی که دنبال کار می گشت» از مرکز فرهنگی هنری نی ریز، نرگس عرفانی نیا از مرکز فرهنگی هنری صدرا با قصه «گره های جادویی»، صدراله ممویی مربی کتابخانه سیار روستایی نورآباد و رستم با قصه «عشق واقعی» و الهه ناسوتی از مرکز فرهنگی هنری صدرا با قصه «نقاش و پرنده» مربیان قصه گوی کانون فارس هستند که در این رویداد فرهنگی با سایر قصه گویان به رقابت می پردازند. مربی قصه گوی فارس در بخش رضوی راضیه احمدی با قصه «نذر بی بی» از مراکز فرهنگی هنری شیراز است.

این در حالیست که زهرا کرهانی نیز با قصه «گلدان خالی» قصه گوی آزاد(غیرکانونی) است که از استان فارس در این رقابت شرکت دارد؛ بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کهگیلویه و بویر احمد و اصفهان استان هایی هستند که قصه گویان آن ها در این جشنواره حضور دارند.

برپایی نشست های تخصصی با عنوان «رمز گشایی قصه های کهن» و «بیان خواسته ها و بایسته های کودک ونوجوان،مبتنی بر آیات و قصص قرآن» از دیگر برنامه های این جشنواره می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان این رقابت‌ که توسط محمد سیمزاری، رضا فیاضی و حسن دولت آبادی به عنوان داوران جشنواره معرفی می شوند در بهمن سال ۱۳۹۶ در مرحله نهایی بیستمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور خواهند یافت.