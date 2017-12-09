توضیحات معاون وزیر راه درباره علل تاخیر در افتتاح قطار کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، خیرالله خادمی امروز شنبه در بازدید استاندار کرمانشاه و معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه راه آهن کرمانشاه گفت: این پروژه یکی از پروژه های مهم به عنوان یک مسیر ریلی اتصال به غرب کشور و جنوب کشور عراق است.

وی افزود: براساس برنامه زمانبندی که صورت گرفته بود، این پروژه قرار بود طی زمان تعیین شده به اتمام برسد اما ما به برنامه زمانبندی آن کاری نداریم و باید گفت که طی دو سه سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور ادامه داد: این اقدامات در بعضی جاها با رکوردهایی چون رکورد ریل گذاری در یک روز همراه بوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: همه ریل گذاری از فیروزان تا کرمانشاه که حدود ۱۰۵ کیلومتر است را در ۵ ماه اول سال انجام دادیم که عدد بسیار قابل توجهی با توجه به همه تمهیدهایی که در کشور وجود داشت، بود.

خادمی گفت: اگر این اقدامات موثر دولت و هم کمک آقای محمدزاده نبود، پیش بینی من این بود که شاید تا ۲ سال آینده هم این پروژه به اتمام نمی رسید.

وی تصریح کرد: در این پروژه هم مجری خوب کار کرد و هم همه دست اندرکاران زحمت کشیدند و تامین اعتبار هم به موقع برای این پروژه صورت گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: در سال گذشته بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان به صورت نقد در این پروژه به جز اسناد خزانه، تزریق کردیم و شاید این پروژه، پروژه منحصر به فردی در بحث نقدینگی بود و باعث شد که برنامه زمانبندی آن به اتمام برسد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشورافزود: این پروژه نه اولین و نه آخرین پروژه راه آهن است و پروژه های راه آهن در گذشته ساخته شده اند و مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

وی گفت: ما طبق برنامه ای که داشتیم عملیات بهره برداری را روز ۱۴ آذر به اتمام رساندیم.

این مسئول افزود: در کنار این اقدامات از آقای محمد زاده درخواست کردیم که تیمی بیایند و از پروژه بازدید کنند که هفته گذشته تیم پیشرو آمد و از پروژه بازدید کرد که برای کارهای بعدی آماده شویم.

وی تصریح کرد: هر پروژه ای که احداث می شود جزئیاتی ممکن است بین ساخت و بهره برداری باشد که مدت کوتاه و حتی طولانی هم نیاز باشد اینها ادامه پیدا کند.

خادمی گفت: برخی موارد ادامه دارد و حتی ساختمان های تکمیلی نیاز باشد ادامه پیدا کند اما مسیر برای سیر از ۱۴ آذر آماده شده و بالانس آن هم به اتمام رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروز از پروژه بازدید می کنیم، گفت: ایستگاه راه آهن کرمانشاه شاید نسبت به ایستگاه هایی که تاکنون ساخته ایم تکمیل تر باشد، اما جزئیاتی هست که باز هم به مرور زمان قابل اجرا است ولی در مجموع مسیر قابل سیر است.