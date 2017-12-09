ظرفیت های گردشگری روستاهای زونج و میانه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان، سید مهدی فرشادان نماینده مردم شهرستانهای سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، سید محسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی استان و تنی چند از مسئولین از روستاهای زونج و میانه به منظور بررسی وضعیت و پتانسیلهای این روستا در زمینه گردشگری بازدید کردند.

سید مهدی فرشادان نماینده مردم شهرستانهای سنندج، کامیاران و دیواندره در مجلس شورای اسلامی در مسجد روستای زونج ضمن تاکید بر توسعه زیرساختها در روستاهای زونج و میانه اظهار داشت: با همکاری ارگانها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی به ویژه اهالی روستاها خواهیم توانست با توجه به پتانسیلهای موجود، روستاهای زونج و میانه را به روستاهای گردشگر پذیر تبدیل کنیم.

وی با تاکید بر رفع مشکلات و کاستیهای موجود در این روستاها توسط ارگانها و نهادهای دولتی، گفت: در صورت تبدیل شدن روستاهای زونج و میانه به مقصد گردشگران، از مشکلات این روستاها از جمله بیکاری کاسته خواهد شد.

سید محسن علوی مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز در مسجد روستای زونج با اعلام آمادگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان جهت حمایت از سرمایه گذرانی که قصد سرمایه گذاری در بخش گردشگری و صنایع دستی این روستا را دارند، گفت: دو روستای زونج و میانه با توجه به پتانسیل های طبیعی و فرهنگی قابلیت تبدیل شدن به روستای گردشگری را دارند.

علوی ضمن تاکید بر مشارکت فعال تر اهالی روستاهای زونج و میانه در توسعه و سرمایه گذاری در این روستاها اظهار داشت: فرهنگ غنی، چشم اندازهای طبیعی و وجود سد آزاد در جوار این روستاها از جمله پتانسیلهای بی مثال این روستاها می باشد که باید با همکاری مردم از آنها به نحو احسن بهره برداری کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان بوم گردی و ایجاد اماکن اقامتی سنتی را در این مناطق مهم برشمرد و گفت: برای ایجاد تاسیسات گردشگری تسهیلات با بهره تک رقمی پرداخت خواهد شد و این موضوع فرصتی برای تسریع در توسعه گردشگری روستاهای زونج و میانه می باشد.