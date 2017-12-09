سوئد خودروی الکتریکی شهری می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت سوئدی Uniti به تازگی از یک خودروی دونفره برقی به نام One رونمایی کرده که مناسب شهر است.

ظاهر One ترکیبی از یک خودروی هوشمند با نمونه اولیه خودروی خودران گوگل است. این اتومبیل شهری مجهز به پک باتری ۲۲ کیلووات ساعتی است. همچنین با یک بار شارژ ۳۰۰ کیلومتر طی می کند. وزن باتری خودرو ۱۴ کیلوگرم است و می توان آن را جدا کرد.

این درحالی است که خودرویLeaf جدید نیسان باتری ۴۰ کیلووات ساعتی دارد و با یکبار شارژ۳۷۸ کیلومتر طی می کند.

از سوی دیگر شرکت تولید کننده اعلام کرده مشتریان سوئدی این خودرو تا ۵ سال می توانند بدون هیچ هزینه ای خودرویشان را در خانه شارژ کنند.

بیشترین سرعت خودرو نیز ۱۳۰ کیلومتر برساعت اعلام شده و می تواند در ۳.۵ ثانیه سرعت خود را از صفر به ۸۰ کیلومتر برساعت رساند.

مشتریان One می توانند فرمان خودرو را خود انتخاب کنند. تولید کننده برای خودرو دو فرمان معمولی و دیگری شبیه دسته بازی های رایانه ای (همراه نمایشگر لمسی در مرکز آن) در نظر گرفته است.

رانندگان می تواند نور، چراغ های راهنما و بخش سیستم های سرگرمی خودرو را با حرکات شست روی نمایشگر خاموش یا روشن کنند. از سوی دیگر دوربینی از پشت سر خودرو فیلمبرداری و آن را در نمایشگر پخش می کند.

قیمت اولیه One ۱۴۹۰۰ یورو اعلام شده است.