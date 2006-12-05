تمدن غنی ایرانی و اسلامی باید مورد افتخار جامعه ایرانی باشد

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام شهاب الدین دارایی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی ایرانیان خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در نخستین روز از همایش گفتمان ایرانیان گفت: سرزمین ما ایران برخوردار از تاریخ و تمدن کهنسالی است که قرنها دامنه آن از مرزهای غربی اروپا و شرقی ترین نقطه آسیا را در بر می گرفت .

وی افزود: دانش، فرهنگ و ادبیات این سرزمین برای قرنهای متمادی زبانزد خاص و عام در سراسر جهان بوده و امروز نیز آوازه تمدن ایران در سراسر جهان طنین انداز است . این سرزمین قرنهاست که شاهد فراز و فرودهای مختلف در عرصه های گوناگون بوده است و افتخار این را دارد که از میان همه مشکلاتی که از داخل و خارج این کشور برای آن بوجود آمده، سربلند بوده است .

حجت الاسلام دارایی با اشاره به اینکه امروز شاهد آن هستیم که که امواج گسترده جهانی شدن می رود که تحت سیطره فرهنگ مدرنیست ، هویت ملی را از بین ببرد اما برای انسان امروزی تعلق و پایبندی به مؤلفه های هویتی " خودی " به مثابه دفاع از هستی و موجودیت او بشمار می رود .

نگاه به این جمع و این نشست خاطرات دیرینه همبستگی و پیوستگی ایرانیان را تداعی می کند که همواره در شرایط حساس و سرنوشت ساز گردهم جمع می شده و با تبادل نظر تصمیمات راهبردی برای دفاع از سرزمین ، تاریخ ، هویت و فرهنگ خویش و کشور اتخاذ نمودند .

لذا این همایش نیز با هدف تبادل نظر میان ایرانیان اندیشمند و صاحب نظر در سراسر جهان برای چگونگی حفظ هویت ملی در فرآیند جهانی شدن و پاسداری از میراث فرهنگی ومعنوی ایرانو نیز انتقال آن به نسلهای آتی تشکیل یافته است و امید می رود که با همت و تلاش همه سروران این همایش به نتایج ثمر بخشی دست یابد چرا که همه ما به یک سو در حرکتیم و اندیشه در گرو یک دل داریم .