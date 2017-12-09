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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

معاون محیط زیست ایلام:

غلظت گرد و غبار در مهران ۴ برابر حد مجاز است

غلظت گرد و غبار در مهران ۴ برابر حد مجاز است

ایلام - معاون نظارت و پایش محیط زیست ایلام گفت: میزان غلظت گرد و غبار هم اکنون در شهرستان مهران ۴ برابر حد مجاز است.

علی طاهر سارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این روند باعث شده میزان دید افقی در شهر مهران به کمتر از ۵۰۰ متر کاهش یابد.

وی با یادآوری اینکه حد مجاز غلظت آلاینده ها ۱۵۰ میکرو گرم بر متر مکعب است ، تاکید کرد: این مقدار در شهر مهران حدود ۶۰۰ میکروگرم است.

معاون محیط زیست ایلام ادامه داد: بررسی دستگاه ها نشان می دهد این وضعیت در ساعات آینده روند کاهشی داشته و از غلظت گرد و غبار در هوای شهرستان مهران کاسته می شود.

گفتنی است غلظت ریزگردها صبح امروز در مهران به حدی بود که منجر به تعطیلی مدارس در نوبت صبح شد.

همچنین فعالیت ادارات و بانک ها بجز دستگاه های خدمات رسان با ۲ ساعت تاخیر آغاز شد.

کد مطلب 4166425

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