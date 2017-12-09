سرهنگ احمد پوربافرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به سهم نقاط حادثه‌خیز در تلفات جاده‌ای استان اشاره و اظهار کرد: بر اساس آمار تصادفات در استان قم دو محور بسیار حادثه‌خیز در قم وجود دارد که بیشترین حجم تلفات جاده‌ای در آن‌ها رخ داده است.

وی افزود: محور قم به کهک بیشترین آمار تصادفات منجر به فوت را در مدت زمان گذشته از سال ۹۶ داشته است.

به گفته رئیس پلیس راهنمایی رانندگی استان قم، آمار مقایسه این محور در ۷ ماهه امسال نسبت به سال گذشته نشان از جهش بسیار فاحشی دارد و تصادفات در این محور با ۷۰۰ درصد افزایش روبرو بوده است که وضعیت بسیار خطرناکی است.

وی محور قم به نیزار را به عنوان یکی دیگر از محورهای پرحادثه استان یاد کرد و گفت: در این محور نیز در ۷ ماهه گذشته به نسبت سال قبل شاهد ۶۶ درصد افزایش تصادف رانندگی بوده‌ایم که آمار قابل ملاحظه‌ای است.

پوربافرانی، جعفریه را هم از دیگر محورهای پرخطر استان برشمرد و افزود: این محور نیز در ۷ ماه اول امسال ۷ فقره فوتی داشته است که اگر چه شاهد افزایش آمار به نسبت سال گذشته در این محور نبوده‌ایم اما رعایت نکردن قوانین و مقررات می‌تواند آمار این محور را افزایش دهد.

وی در رابطه با محور گرمسار نیز تأکید کرد: تلفات این محور به نسبت سال قبل ۵۰ درصد کاهش داشته است در ۷ ماهه امسال ۳ فقره فوتی در این محور به ثبت رسیده است در حالی که در مدت زمان مشابه سال قبل ۶ تلفات در این محور داشتیم.

رئیس پلیس راهور استان قم از شناسایی نقاط حادثه‌خیز استان هم خبر داد و افزود: امسال ۶۶ نقطه حادثه‌خیز محورهای استان قم در حوزه برون شهری احصا شد که تا این لحظه ۳۵ درصد این نقاط حادثه‌خیز یعنی ۲۳ فقره از آن‌ها اصلاح و یا رفع شده است.

وی بخشی از محور جعفریه و منطقه پل ونارچ در محور نیزار را از جمله این اصلاحات نام برد و تأکید کرد: پیگیر هستیم که تا پایان سال باقی این نقاط نیز اصلاح شود.

پوربافرانی تصریح کرد: انتظارمان از مسئولان مربوطه در سطح استان این است که اصلاح نقاط حادثه‌خیز در سطح استان را جدی بگیرند، البته مسئولان کمبود اعتبار و بودجه را مطرح می‌کنند اما لازم است که برای تأمین اعتبارات استانی برای اصلاح محورهای حادثه‌خیز نیز اقدام جدی شود که شاهد کاهش تلفات جاده‌ای در استان قم باشیم.

به اعتقاد رئیس پلیس راهور استان قم در صورتی که بتوانیم نقاط حادثه‌خیز را اصلاح کرده و آموزش و فرهنگ ترافیک را توسعه دهیم و از سوی دیگر مردم رعایت قوانین و مقررات را ضروری بدانند قطعاً شاهد کاهش تلفات خواهیم بود.