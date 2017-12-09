همایش تدکس دانشگاه هنر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه هنر، دومین دوره همایش تدکس دانشگاه هنر با عنوان «نوهنجار» یا (The New Normal) برگزار خواهد شد.

ثبت نام در این همایش در دو مرحله انجام می شود که در مرحله اول پیش‌ثبت‌نام و در مرحله دوم فرم‌های پیش ثبت نام بررسی و از میان داوطلبان، ۱۰۰ نفر به عنوان شرکت‌کننده برای این برنامه انتخاب و معرفی خواهند شد.

هدف از برگزاری این همایش ارائه ایده های نوآورانه، اندیشه پیرامون نوهنجار و یافتن نقطه اتصال است.

پیش‌ثبت‌نام این همایش از ۱۸ آذرماه آغاز و تا ۲۵ آذر ادامه خواهد شد.

علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و پیش‌ثبت‌نام به وب سایت این رویداد به نشانی www.tedxtua.com مراجعه کنند.