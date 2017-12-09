میزان مطالعه آزاد در بین دانش آموزان اردبیل مقبول نیست

سید ناصر اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر صرف مطالعه کتب درسی برای دانش آموزان را ناکافی توصیف کرد و افزود: ضروری است مطالعه آزاد در بین دانش‌آموزان این استان فرهنگ‌سازی شود.

وی تأکید کرد: نیاز به مطالعه آزاد در وضعیتی پابرجاست که گردش مالی کتاب اغلب محدود به کتب درسی است و در ترویج فرهنگ مطالعه آزاد با ضعف مواجه هستیم.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان افزود: این در حالی است که رفتارهای اجتماعی صحیح با مطالعه صرفاً کتب درسی نمی‌تواند به شکل مطلوب نهادینه شود.

وی با بیان اینکه برای تربیت نسلی آگاه ما نیازمند ترویج مطالعه هستیم، اضافه کرد: باید برنامه ریزان آموزشی به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

اسحاقی با اشاره به برپایی نمایشگاه‌ها و رویدادهای مرتبط با کتاب برای ترویج فرهنگ مطالعه تأکید کرد: انتظار می‌رود مسئولان آموزشی از فرصت‌های به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند.