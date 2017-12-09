درگیری داعش و نیروهای امنیتی افغانستان ۳ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خامه پرس، مقامات محلی ولایت نورستان افغانستان اعلام کردند که داعش به یک پاسگاه امنیتی در شهر «واما» واقع در این ولایت حمله کرده و ۳ تن از نیروهای دولتی افغانستان را نیز به قتل رسانده است.

«عنایت‌الله» شهردار واما اعلام کرد که این درگیری ها نیمه شب گذشته در یک پایگاه امنیتی واقع در منطقه «سیریگل» این شهر به وقوع پیوسته است.

وی افزود که در این درگیری ها علاوه بر کشته شدن ۳ تن از نیروهای امنیتی افغانستان به گروه داعش نیز تلفاتی وارد شده است؛ وی اما از آمار دقیق تلفات گروه داعش جزئیاتی ارائه نداد.

این نخستین درگیری عناصر داعش با نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت نورستان است.

«انجنیر سعدالله پاینده‌زوی» رئیس شورای ولایتی نورستان نیز این درگیری ها را تأیید کرد و گفت که منطقه درگیری در نزدیکی «چپه دره» ولایت «کنر» واقع است و ممکن است که عناصر داعش از آنجا به نورستان وارد شده باشند.

لازم به ذکر است که داعش در اکثر مناطق ولایت کنر که در همسایگی ولایت نورستان واقع است، فعالیت خود را آغاز کرده و در برخی مناطق با نیروهای دولتی افغانستان نیز درگیر شده است.