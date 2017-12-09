کیومرث رحمتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری کارگاه آموزشی- درمانی برای کودکان زلزله زده با همکاری اساتید دانشگاه رازی و با حضور ۳۰ مشاور مجرب کمیته امداد خبر داد.
وی افزود: این کارگاه آموزشی بهمنظور ارائه راهکارهای درمانی به مشاوران این نهاد و اعزام این مشاوران به شهرستانهای سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و روستاهای اطراف این شهرستانها برگزارشد.
این مسئول با تأکید بر اینکه این گروه از مشاوران تا بهبود شرایط در مناطق زلزلهزده مستقر خواهند بود، افزود: مشاوران کمیته امداد با توجه به صدمات روحی واردشده به کودکان آسیبدیده از زلزله به این کودکان امدادرسانی میکنند.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد با یادآوری اینکه گام نخست فعالیت اجرایی مشاوران این نهاد حضور اضطراری در مناطق زلزلهزده از نخستین روز پس از زلزله بوده است، ادامه داد: روزانه ۲۵ مشاور از سوی کمیته امداد در مناطق غرب استان کرمانشاه به انجام کاردرمانی پرداختهاند.
رحمتی پور بیان کرد: این مشاوران با هدف تثبیت وضعیت سلامت روحی و روانی آسیب دیدگان بهویژه خانوارهای تحت حمایت به این مناطق اعزام و با اقدامات درمانی انجام شده تاکنون مسائل و اختلالات روانی بسیاری از افراد آسیبدیده را بهبود بخشیده اند.
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