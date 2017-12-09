سید جواد رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به کمک یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومانی مردم استان سمنان به زلزلهزدگان غرب کشور، بیان داشت: این کمکها از همان ساعات نخستین شنیدن خبر وقوع زمینلرزه در کرمانشاه آغاز و تا امروز ادامه دارد که ازنظر کیفی و کمی برای استانی که ۷۰۰هزار نفر جمعیت دارد، میزان قابل قبولی است.
وی افزود: یک نمونه از این کمکها، اهدای ۴۰ کانکس به ارزش ۱۴۰ میلیون تومان توسط یک خیّر دامغانی بود که طی مراسمی ۲۸ کانکس از این مجموعه تحویل و مابقی در دستساخت و ارسال است.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان همچنین از تعهد کمک به ساخت ۱۰۰ مسکن در مناطق زلزلهزده غرب کشور خبر داد و تأکید داشت: این اداره کل برای هر واحد مسکونی مبلغ ۱۰ میلیون تومان را در نظر گرفته و درمجموع، میزان این تعهدات یک میلیارد تومان خواهد بود.
۸۰۰۰حامی ایتام در استان سمنان وجود دارد
رضوی همچنین با اشاره به وجود هشت هزار حامی ایتام در استان سمنان، گفت: این افراد درزمینهٔ کمک به ایتام و حضور در طرحهای محسنین و شفا در سطح استان فعالیت دارند.
وی بابیان اینکه دامغان در بحث خیران رتبه نخست استان سمنان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: بیش از ۳۰۰ خیّر دامغانی در بحث همراهی و مشارکت با کمیته امداد شناساییشدهاند.
مدیرکل کمیته امداد استان سمنان در پاسخ به سؤالی با موضوع اشتغالزایی این نهاد توضیح داد: اعتبارات اشتغالزایی استان در سال جاری نسبت به سال قبل از رشد ۲.۵ برابری برخوردار بوده تا جایی که اعتبارات ۹۶ در این حوزه، ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد میشود که البته این رقم تا ۱۵ میلیارد تومان قابلافزایش است.
رضوی به تعهد ایجاد اشتغال از سوی کمیته امداد استان سمنان در سال جاری نیز اشاره داشت و افزود: ۷۰۰ فرصت شغلی تعهد این نهاد بود که تا پایان آبان ماه سالجاری برای ۶۳۰ نفر با پرداخت تسهیلات بانکی شغل ایجادشده است و امیدواریم با تلاش و پیگیریهای انجامشده این رقم تا پایان سال به یک هزار فرصت شغلی افزایش پیدا کند.
نظر شما