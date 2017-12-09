مصرف گاز خانگی از مرز ۴۵۰ میلیون مترمکعب در روز گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، مجید بوجارزاده درباره وضع مصرف گاز در کشور گفت: همزمان با افت دما و بارش برف و باران در نقاط مختلف کشور، مقدار مصرف گاز افزایش یافته است؛ بر این اساس، مطابق آخرین آمار شرکت ملی گاز، مصرف گاز در بخش خانگی در روز جمعه، هفدهم آذرماه، به ۴۵۷ میلیون مترمکعب در روز رسید، همچنین صنایع عمده و نیروگاه‌ها، هر کدام ۱۰۸ میلیون مترمکعب گاز مصرف کرده‌اند.

سخنگوی شرکت ملی گاز ادامه داد: مجموع میزان صادرات گاز به کشورهای مختلف در روز جمعه، ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب بوده است.

وی تصریح کرد: رعایت دمای رفاه برای داخل منازل، ۱۸ تا ۲۲ درجه سانتیگراد تعیین شده و در فصل سرما، مهم‌ترین موضوعی است که مردم می توانند برای گازرسانی مطلوب‌تر مورد توجه قرار دهند.

به گفته بوجارزاده، در روزهای پایانی و سرد سال، استفاده از وسایل گازسوز استاندارد که مصرفی بهینه و ایمن دارند، اصلاح راندمان موتورخانه‌ها و خاموش کردن وسایل گازسوز در مکان‌هایی که استفاده نمی شوند، از جمله مواردی است که باید مورد توجه همگان قرار گیرد.