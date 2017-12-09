هاشم مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت هزینه کرد اعتبارات ابلاغی ادارات و میزان همسویی با بودجه مصوب افزود: خوشبختانه انحراف از هزینه کرد نداریم.
وی افزود: هرگونه انحراف از بودجه و جابهجایی اعتبارات در دستگاه دولتی خلاف قانون است و به دلیل ممانعت ذیحسابان ادارات، هیچ اقدام غیرقانونی از ادارات گزارش نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: در برخی ادارات اصلاحاتی در خصوص بودجه صورت میگیرد که به معنی جابهجایی اعتبار نیست.
مظفری با اشاره به طرح بودجهریزی بر مبنای عملکرد افزود: با تحقق این ایده پول دریافتی ادارات در هدف تعریف شده خود هزینه میشود.
وی افزود: در واقع بودجهریزی بر مبنای عملکرد به این معنی است که پول برای هدف مشخص تعریف میشود و در خود استان میتواند در استفاده بهینه از بودجه محدود استان مؤثر باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تأکید کرد: بودجهریزی بر مبنای عملکرد میتواند روند مطلوبی از ساماندهی بودجه را به دنبال داشته و پروژههای نیمهتمام را اولویتبندی کند.
نظر شما