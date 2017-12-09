حضور ۳۵۰ کارگر منتخب در دوازدهمین دوره مسابقات قرآن کارگران

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صادقی فر در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم جامعه کار و تلاش کشور که صبح شنبه در سالن اجتماعات مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای استان البرز برگزار شد، بابیان اینکه امیدوارم همواره در مسیر قرآن کریم قدم برداریم، اظهار کرد: بدون شک قرائت و تلاوت قرآن کریم پرداختن به امورات الهی است.

وی با تأکید بر اینکه حوزه فرهنگی وزارت کار فصل نوینی را در برنامه‌های وزارت خانه در این بعد ایجاد کرده است که امیدواریم این مهم به‌عنوان پایه در دیگر وزارت خانه‌ها، جامعه و حوزه تولید مدنظر قرار گیرد، افزود: ۳۵۰ نفر از منتخبین استانی از سراسر کشور در سه روز آینده در این دوره از مسابقات حضور پیدا خواهند کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی بابیان اینکه این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان برگزار می‌شود، گفت: در این دوره از مسابقات میزان ۲۵ درصد به لحاظ کمی، افزایش تعداد شرکت‌کنندگان را شاهد هستیم.

صادقی فر با اعلام اینکه مقوله مهم نیروی کار از منظر قرآن موردبررسی قرارگرفته است، گفت: حقوق بنیادین کار همچنین منع تبعیض در اشتغال و حرفه در قرآن موردتوجه قرارگرفته است.

وی ادامه داد: حمایت اجتماعی و اندیشه‌های تعالی خواهانه از دیگر مواردی است که درآیات الهی قرآن مطرح‌شده است همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که گفتگوی اجتماعی در قرآن جایگاهی عمیقی را به خود اختصاص داده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: انس با قرآن کریم انضباط کاری، قناعت و صرفه‌جویی در اموال بیت‌المال را به همراه دارد همچنین پایبندی به کسب حلال یکی از ثمرات انس با قرآن است.

صادقی فر با اعلام اینکه یک کارگر دینی امانت‌داری را اصل می‌داند، اظهار کرد: در حال حاضر هزار و ۶۰۰ مدیر زن در مجموعه وزارت تعاون و کار در سطح کشور فعالیت دارند.

محمد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی نیز در پایان‌ بر این مهم تأکید کرد که امیدواریم در حوزه قانون‌گذاری در بخش قرآن اخبار خوشی به اطلاع عموم مردم رسانده شود چراکه مجلس اهتمام ویژه‌ای در این خصوص دارد.