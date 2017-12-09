لزوم برخورد بدون مماشات با صنایع آلاینده در شهرستان عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم زارعی صبح شنبه در حاشیه بازدید کارشناسان ارشد اداره کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از عسلویه اظهار داشت: مقید کردن شرکت‌ها به اجرای پیوست سلامت، ضروری است و باید قبل از استقرار صنعت این مهم اجرائی می‌شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای شرکت‌هایی که در حال اخذ مجوز هستند، این امر اجرایی شده اما شرکت‌هایی که سنوات قبل دایر شده‌اند، فاقد استانداردهای سلامت و محیط زیستی لازم بوده و این مشکلات را به بار آورده‌اند که باید برای آنها فکری اساسی شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه بیان کرد: به مخاطره انداختن سلامت کارکنان خودشان، شرکت‌های مجاور و قاطبه مردم از مصادیقی هست که مماشات برنمی‌تابد و باید با آنها برخورد جدی تری شود.

وی اضافه کرد: حذف فلرها، پیشگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، دریا و خاک، پیشگیری از نشت گازهای خطرناک سرطان‌زا و ایجاد کننده ده‌ها بیماری خطرناک دیگر که به مرور زمان آثار آن مشاهده خواهد شد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

زارعی خاطرنشان کرد: قطعا با توانمندسازی و تعامل مردم، نهادها، شرکت‌ها و ادارات منطقه با شبکه بهداشت، در راستای تحقق اهداف مورد نظر در حوزه سلامت می توانیم توانمندتر حرکت کروده و سریع‌تر به اهداف و حقوق حقه خود برسیم.

وی افزود: تحقق اهداف سلامتی منطقه در گرو حل مشکلات حقوقی موجود و کم کردن نفوذ غیر منطقی مدیران بعضی از شرکت‌های مستقر که به بهانه مشترک بودن میدان گازی و رقابت با کشور همسایه یعنی قطر، حداقل استانداردها را رعایت نمی‌کنند است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه ادامه داد: همکاری‌های سازنده و بیش از پیش با شبکه بهداشت و درمان و تامین منابع استاندارد لازم اعم از نیروی انسانی با وضعیت استخدامی با ثبات و دریافتی مکفی با ارجحیت بومی شهرستان و برگزاری دوره‌های ویژه توانمندسازی و فراهم سازی مزایای انگیزشی برای ماندگاری نیروهای انسانی بومی و غیربومی استخدامی علاقمند به خدمت در این منطقه، افزایش منابع مالی و تجهیزاتی برای افزایش انگیزه و پیشگیری از جذب کارکنان با تجربه در شرکت‌های مجاور و حتی تامین اجتماعی، برای آموزش و نظارت هر چه بهتر و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات سلامت مورد نیاز جامعه از جمله برنامه ها است.

کارشناسان ارشد وزارت بهداشت، استان و شهرستان برای ارزیابی اولیه تهدیدهای محیطی- اجتماعی از شهرستان عسلویه بازدید میدانی داشتند و از نزدیک با سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان، مدیران گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان و شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.