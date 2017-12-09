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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲

سرپرست شبکه بهداشت عسلویه:

لزوم برخورد بدون مماشات با صنایع آلاینده در شهرستان عسلویه

لزوم برخورد بدون مماشات با صنایع آلاینده در شهرستان عسلویه

بوشهر - سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه بر لزوم برخورد بدون مماشات با صنایع آلاینده در شهرستان عسلویه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم زارعی صبح شنبه در حاشیه بازدید کارشناسان ارشد اداره کل سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از عسلویه اظهار داشت: مقید کردن شرکت‌ها به اجرای پیوست سلامت، ضروری است و باید قبل از استقرار صنعت این مهم اجرائی می‌شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای شرکت‌هایی که در حال اخذ مجوز هستند، این امر اجرایی شده اما شرکت‌هایی که سنوات قبل دایر شده‌اند، فاقد استانداردهای سلامت و محیط زیستی لازم بوده و این مشکلات را به بار آورده‌اند که باید برای آنها فکری اساسی شود.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه بیان کرد: به مخاطره انداختن سلامت کارکنان خودشان، شرکت‌های مجاور و قاطبه مردم از مصادیقی هست که مماشات برنمی‌تابد و باید با آنها برخورد جدی تری شود.

وی اضافه کرد: حذف فلرها، پیشگیری از آلودگی آب‌های زیرزمینی، دریا و خاک، پیشگیری از نشت گازهای خطرناک سرطان‌زا و ایجاد کننده ده‌ها بیماری خطرناک دیگر که به مرور زمان آثار آن مشاهده خواهد شد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

زارعی خاطرنشان کرد: قطعا با توانمندسازی و تعامل مردم، نهادها، شرکت‌ها و ادارات منطقه با شبکه بهداشت، در راستای تحقق اهداف مورد نظر در حوزه سلامت می توانیم توانمندتر حرکت کروده و سریع‌تر به اهداف و حقوق حقه خود برسیم.

وی افزود: تحقق اهداف سلامتی منطقه در گرو حل مشکلات حقوقی موجود و کم کردن نفوذ غیر منطقی مدیران بعضی از شرکت‌های مستقر که به بهانه مشترک بودن میدان گازی و رقابت با کشور همسایه یعنی قطر، حداقل استانداردها را رعایت نمی‌کنند است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه ادامه داد: همکاری‌های سازنده و بیش از پیش با شبکه بهداشت و درمان و تامین منابع استاندارد لازم اعم از نیروی انسانی با وضعیت استخدامی با ثبات و دریافتی مکفی با ارجحیت بومی شهرستان و برگزاری دوره‌های ویژه توانمندسازی و فراهم سازی مزایای انگیزشی برای ماندگاری نیروهای انسانی بومی و غیربومی استخدامی علاقمند به خدمت در این منطقه، افزایش منابع مالی و تجهیزاتی برای افزایش انگیزه و پیشگیری از جذب کارکنان با تجربه در شرکت‌های مجاور و حتی تامین اجتماعی، برای آموزش و نظارت هر چه بهتر و همچنین ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات سلامت مورد نیاز جامعه از جمله برنامه ها است.

کارشناسان ارشد وزارت بهداشت، استان و شهرستان برای ارزیابی اولیه تهدیدهای محیطی- اجتماعی از شهرستان عسلویه بازدید میدانی داشتند و از نزدیک با سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان، مدیران گروه بهداشت محیط و حرفه ای استان و شهرستان بحث و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 4166488

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