۱۰۰۰ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در استان قزوین وجود دارد

علی فرخ زاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در استان قزوین موضوع املاک و زمین یکی از موضوع هایی است که به دلیل قیمت بالا در حوزه رانت بسیار باید مورد توجه قرار گیردولی نباید بهانه ای برای تولید و اشتغال باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: در کسب و کار رتبه هایی اعلام شده است که اگر چنین آماری درست باشد ما در سرمایه گذاری و مبارزه با رانت موفقیت چندانی نداشته ایم. خیلی از این قوانین و بخشنامه ها برای جلوگیری از رانت خواری بوده ولی بیشتر مانع از فضای کسب و کار شده و تقریبا تاثیر زیادی در جلوگیری از رانت خواری نداشته است.

فرخ زاد ادامه داد: این آماری است که بیان شده و نمی توان با جدیت بدان اتکا کنیم ولی اگر درست باشد ما در خصوص شیوه ایجاد کسب و کار باید تجدیدنظر کنیم.

وی عنوان کرد: به عنوان نمونه در استان قزوین موضوع املاک و زمین یکی از موضوع هایی است که به دلیل قیمت بالا در حوزه رانت بسیار باید مورد توجه قرار گیرد که نمونه این تخلف را در پرونده اخیر یکی از سازمان ها و اقدام جدی و قابل تقدیر دادستان استان دیدیم.

معاون امور عمرانی استاندار قزوین یادآورشد: باید زمینه پیشگیری از تجاوز به منابع طبیعی نیز فراهم شود به عنوان مثال دلیل وجود بیش از ۱۰۰۰ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در حوزه باغ ویلاها چه می باشد، آیا شرایط ساخت باغ ویلا بصورت مجاز فراهم شده است؟ باید برای مسائل و نیازهای مردم فکری شود و راهکار قانونی برای آن ارائه کنیم.