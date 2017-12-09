به گزارش خبرنگار مهر، عربستان طی چند سال اخیر ثابت کرده پرنفوذترین کشور آسیایی - حداقل در منطقه غرب آسیا - در تصمیمات ورزشی و فوتبالی است و هرجا که منافعش اقتضا می کرده است، با فشار و لابی آرا را به سود خود و نمایندگان کشورش تغییر داده است. بارزترین نمونه های این فشار و لابی در لیگ قهرمانان آسیا طی دو سال گذشته خودش را نشان داد ولی متاسفانه کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان به «ساز سعودی‌ها می‌رقصد».

* وقتی فریادهای ایران بدون حمایت ماند

عربستان، دو سال پیش و بعد از حمله گروهی از مردم به سفارتش در تهران و مشهد، اقداماتش را برای سفر نکردن به ایران به منظور برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا آغاز کرد. دیری نپایید که نمایندگان این کشور در آسیا یعنی الهلال، الاتحاد و النصر اعلام کردند برای بازی با تیم های ایرانی به کشورمان سفر نمی کنند. درخواست سعودی ها برای بازی با تیم های ایرانی در کشور بی طرف خیلی زود در AFC رای آورد. نکته عجیب این بود که همان زمان بازی تیم های ملی سوریه، افغانستان و عراق به خاطر ناامنی این کشورها، در ایران برگزار می شد ولی عربستانی ها با بهانه واهی نبود امنیت در ایران، حرف خود را به کرسی نشاندند و هزینه گزافی را به باشگاه های ایرانی برای بازی در کشور بی طرف تحمیل کردند.

* قطر از ایران حمایت نکرد و ضربه خورد

مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در اعتراض‌های مکرر به کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال احقاق حق خود و بازی نمایندگان ایران در خاک کشورمان بودند که AFC این اعتراض‌ها را نادیده گرفت. یکی از نکاتی که فدراسیون ایران به آن اشاره داشت، بدعت گذاری کنفدراسیون آسیا با بهادادن به درخواست عربستانی ها بود. همان زمان کشورهای عربی از جمله امارات هم به هواخواهی عربستان بلند شدند و کشوری مثل قطر هم اگرچه حمایت مستقیمی از عربستان نکرد، ولی پشت ایران هم در نیامد. با این حال، یک سال بعد و بعد از هم پیمانی کشورهای عربی علیه قطر، این بلا هم سر قطر در آمد. کشورهای عربستان و امارات اعلام کردند برای بازی با نمایندگان قطر به این کشور نمی روند و همانند ایران، باید در کشور بی طرف با قطری ها بازی کنند تا بدعت گذاری سعودی ها، دامن قطر را هم بگیرد.

* تمامیت خواهی عربستانی ها پایان ندارد

هرچند هیات رئیسه کنفدراسیون فوتبال آسیا در مصوبه جدید خود مشخصا تاکید کرده بود بازی در کشور بی طرف در فصل آینده لیگ قهرمانان اجرا نمی شود و به صورت واضح اسم کشورهای قطر، امارات و عربستان را هم آورده بود، اما عربستانی ها از این مصوبه راضی نبودند. آنها باوجود اینکه برای سومین سال متوالی حرف خود را به کرسی نشانده اند و برای بازی با تیم های کشورمان به ایران سفر نخواهند کرد، لابی ها و درخواست های خود را برای تحریم قطر و سفر نکردن به این کشور هم آغاز کرده اند. عادل عزت رئیس فدراسیون عربستان در تازه ترین اظهاراتش با امیدواری کامل از موافقت AFC با تجدیدنظر درباره بازی با تیم های قطری صحبت کرده است.

نقش پررنگ عربستان در رفع تعلیق فدراسیون یک کشور

فدراسیون فوتبال کویت که حدود دو سال پیش از سوی فیفا به خاطر عدم اجرای قوانین فدراسیون جهانی و دخالت نهادهای دولتی تعلیق شده بود، به تازگی رفع تعلیق شد. عربستان بدون شک پررنگترین نقش را در رفع تعلیق کویت داشته است. سعودی ها با تمام امکانات و قدرت خود، سرانجام فیفا را راضی کردند که محرومیت کویت را رفع کند. این اتفاق بعد از دیدار «ترکی آل شیخ» رئیس هیات ورزش عربستان در حاشیه مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۱۸ در روسیه با اینفانتینو رئیس فیفا نهایی شد.

کویت بازیچه جدید عربستان برای مقاصد سیاسی

رفع تعلیق فدراسیون فوتبال کویت، بازتاب گسترده ای در رسانه های عربستانی داشت و تمام روزنامه ها و سایت‌های خبری این کشور، این اتفاق را پوشش دادند. نکته مشترک خبر رسانه های عربستانی، اشاره مستقیم به نام ترکی آل شیخ و رایزنی وی با رئیس فیفا برای کمک به کویت بود. شاید برای خیلی ها این سئوال مطرح شود که عربستان، با رفع تعلیق کویت چه سودی می کند که در بالاترین سطح ورزشی، اقدام به لابی‌گری و هزینه می کند؟ رسیدن به پاسخ این سئوال زمان زیادی نبرد و خودش را خیلی زود در دو موضوع نشان داد.

اتحاد علیه قطر و گرفتن میزبانی از این کشور

سایتهای عربستانی امروز به نقل از فدراسیون فوتبال کویت، اعلام کرده اند که این کشور آماده گرفتن میزبانی مسابقات کشورهای عربی است. پیش از این قرار بود قطر، میزبان این مسابقات باشد ولی با مخالفت عربستانی ها و اماراتی ها مواجه شده بود. در واقع عربستان با بازگرداندن فدراسیون کویت به حالت عادی، این کشور را جلو فرستاد تا مقابل قطری ها برای گرفتن میزبانی بجنگد. از سوی دیگر، روزنامه الریاضی عربستان به نقل از منابع آگاه در باشگاه الهلال اعلام کرد این باشگاه در کویت، با تیم های قطری در لیگ قهرمانان آسیا روبرو خواهد شد. در واقع، کویت پایگاه جدید عربستان برای مسابقات آسیایی است و می تواند علاوه بر استفاده از امکانات سخت افزاری برای این مواقع، از حق رای این کشور هم استفاده کند.

بدون شک عربستان را باید بازیگردان اصلی صحنه ورزش و فوتبال قاره آسیا بخصوص در منطقه غرب این قاره دانست؛ کشوری که با استفاده از قدرت مالی، لابی گری و البته قدرت و فشار رسانه ای، هر اتفاق ناممکنی را برای خودش ممکن می کند و با هم‌پیمانی با چند کشور عربی دیگر، به بهترین نحو از انفعال کشورهای دیگر استفاده می برد.

لزوم دیپلماسی ورزشی و پررنگ کردن نقش ایران در منطقه

وقتی قطری‌ها با آن همه ثروت و لابی در مجامع بین المللی، مقابل فشارهای عربستان راه به جایی نمی برند، فدراسیون فوتبال ایران باید به دنبال راهکار دیگری برای مقابله با درخواستها و زیاده خواهی های عربستان داشته باشد. تقویت روابط همکاری و استفاده از دیپلماسی ورزشی با کشورهای منطقه از جمله قطر که خودش مغضوب عربستان واقع شده، می تواند راهی باشد تا ایران نقش فعالتری در عرصه فوتبال آسیا از خودش بر جای بگذارد.