حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کمیته امداد تاکنون بیش از ۲۰۰ کانکس به خانوارهای مددجو در مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه واگذار کرده است.

خدرویسی بابیان اینکه این کانکس‌ها با مشارکت خیران نیکوکار تهیه‌شده، افزود: کانکس‌ها با اولویت خانوارهای مددجویی که منازل این خانوارها در زلزله اخیر تخریب‌شده توزیع‌شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه کار تهیه و توزیع کانکس‌ها برای اسکان موقت خانوارهای تحت حمایت همچنان ادامه دارد، ابراز امیدواری کرد: مردم خیر تا اسکان دائم مددجویان زلزله‌زده یاری گر این نهاد باشند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه بیان کرد: گام بعدی امدادرسانی این نهاد پس از واگذاری کانکس و اسکان موقت خانوارهای مددجو ساخت منازل مسکونی مقاوم برای این خانوارها خواهد بود.

خدرویسی ضمن تشکر از مردم خیر در سراسر کشور که در زلزله کرمانشاه همدلی و همراهی خود را به نمایش گذاشتند، تأکید کرد: زلزله اخیر آسیب زیادی به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد وارد کرده ازاین‌رو این نهاد تا بازسازی کامل و مقاوم‌سازی منازل این خانوارها نیازمند مشارکت خیرین و مردم فهیم و نیکوکار ایران اسلامی است.