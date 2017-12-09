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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۹

چرا سرمربی استقلال به مرخصی نیم فصل نرفت؟

چرا سرمربی استقلال به مرخصی نیم فصل نرفت؟

سرمربی آلمانی تیم استقلال بر خلاف دیگر خارجی‌ها از تعطیلات نیم فصل برای خروج از ایران استفاده نکرد و ترجیح داد در تهران بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از آخرین بازی تیم استقلال در نیم فصل نخست لیگ برتر مربیان خارجی استقلال برای استفاده از تعطیلات راهی کشورهای خود شدند تا با شروع دوباره تمرینات آبی پوشان به تهران بازگردند.

وینفرد شفر سرمربی آلمانی آبی پوشان ترجیح داد تعطیلات هم در تهران بماند. شفر از این رو از تعطیلات خود استفاده نکرد که در تهران با اشراف بیشتری بر نقل و انتقالات نیم فصل تیمش نظارت داشته باشد.

اضافه شدن دو بازیکن به اسم محسن کریمی و بهنام برزای به نفرات استقلال در نیم فصل دوم مسجل است و این باشگاه لاجرم باید لااقل دو بازیکن را از لیست بزرگسالانش حذف کند. دو بازیکنی که به احتمال بسیار قوی یکی از آن ها مجتبی جباری است.

کد مطلب 4166507

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