دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری کشور در البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیلی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم جامعه کار و تلاش کشور که صبح شنبه در سالن اجتماعات مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: این دوره مسابقات با هماهنگی دفتر فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کرج در حال برگزاری است.

وی بابیان اینکه این دوره از مسابقات با حضور ٣٥٠ نفر از فعالان قرآنی جامعه کار و تلاش کشور از استان‌های کشور در حال برگزاری و تا سه روز آتی نیز ادامه دارد، افزود: شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات در بخش خواهران و برادران در رشته‌های قرائت، ترتیل و تحقیق، حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و مفاهیم قرآن کریم با یکدیگر به رقابت خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: این مسابقات ویژه جامعه کارگری است که باهدف ترویج فرهنگ قرآنی، ترویج سبک زندگی قرآنی و همچنین گسترش فعالیت‌های فرهنگی- قرآنی در جامعه کار و تلاش برگزار می‌شود.