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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۱

با حضور مسئولان ارشد کشوری؛

دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری کشور در البرز آغاز شد

دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی جامعه کارگری کشور در البرز آغاز شد

کرج - دوازدهمین دوره مسابقه قرآنی جامعه کارگری کشور در استان البرز با حضور مسئولان ارشد کشوری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیلی در مراسم افتتاحیه دوازدهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم جامعه کار و تلاش کشور که صبح شنبه در سالن اجتماعات مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای برگزار شد، اظهار کرد: این دوره مسابقات با هماهنگی دفتر فرهنگی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مرکز تربیت مربی و پژوهش‌های فنی و حرفه‌ای کرج در حال برگزاری است.

وی بابیان اینکه این دوره از مسابقات با حضور ٣٥٠ نفر از فعالان قرآنی جامعه کار و تلاش کشور از استان‌های کشور در حال برگزاری و تا سه روز آتی نیز ادامه دارد، افزود: شرکت‌کنندگان این دوره از مسابقات در بخش خواهران و برادران در رشته‌های قرائت، ترتیل و تحقیق، حفظ ۱۰ جزء، ۲۰ جزء و مفاهیم قرآن کریم با یکدیگر به رقابت خواهند کرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز ادامه داد: این مسابقات ویژه جامعه کارگری است که باهدف ترویج فرهنگ قرآنی، ترویج سبک زندگی قرآنی و همچنین گسترش فعالیت‌های فرهنگی- قرآنی در جامعه کار و تلاش برگزار می‌شود.

کد مطلب 4166516

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