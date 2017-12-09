بعد از پشت سرگذاشتن ۸ سال محرومیت از عملکردم راضی هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید علی حسینی در گفتگو با رادیو ورزش با اظهار رضایت از عملکردش در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ آمریکا گفت: خدا رو شکر می کنم که بعد از ۸ سال محرومیت و سختی توانستم بازگشت خوبی داشته باشم و به آینده امیدوارتر شوم. با توجه به این مسایل توانستم رکورد خوبی در رقابتهای جهانی داشته باشم و عزم خود را برای رقابتهای آتی جزم کنم.

وی افزود: طبیعی بود که در حرکات اول و دم کمی ناهماهنگ باشم ولی اصلا استرس و اضطراب نداشتم. ضمن اینکه کمی از ناحیه زانو دچار مشکل بودم و خوشبختانه مساله خاصی برای من بوجود نیاورد.

علی حسینی در خصوص صدمات روحی و روانی در دوران محرومیت از میادین گفتک پس از آن اتفاقات که باعث دوری ۸ ساله از وزنه برداری شد من و خانواده ام صدمات روحی زیادی خوردیم ، چراکه پدرم به عنوان اولین مربی و پیشکسوت این رشته آرزوهای زیادی برای من داشت و به عنوان تنها پسر خانواده باید به این اهداف می رسیدم. البته من هم ناامید نشدم و با تلاش و کوشش شبانه روزی خودم را در آمادگی لازم نگه داشتم. همچنین درسم را هم ادامه دادم و هم اکنون دانشجوی دکتری هستم.

نایب قهرمان دسته فوق سنگین رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ آمریکا در پایان گفت: از هم اکنون به فکر کسب افتخار در بازیهای آسیایی و همچنین رقابتهای جهانی آتی چشم دوختم و امیدوارم با تمرین و تلاش بیشتر بتوانم به نتایج بهتری در این میادین دست یابم.