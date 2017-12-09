۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

سعید علی حسینی:

بعد از پشت سرگذاشتن ۸ سال محرومیت از عملکردم راضی هستم

نایب قهرمان دسته فوق سنگین رقابتهای جهانی وزنه برداری گفت: بعد از ۸ سال محرومیت و دوری از میادین توانستم عملکرد راضی کننده ای داشته باشم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید علی حسینی در گفتگو با رادیو ورزش با اظهار رضایت از عملکردش در رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ آمریکا گفت: خدا رو شکر می کنم که بعد از ۸ سال محرومیت و سختی توانستم بازگشت خوبی داشته باشم و به آینده امیدوارتر شوم. با توجه به این مسایل توانستم رکورد خوبی در رقابتهای جهانی داشته باشم  و عزم خود را برای رقابتهای آتی جزم کنم.

وی افزود: طبیعی بود که در حرکات اول و دم کمی ناهماهنگ باشم ولی اصلا استرس و اضطراب نداشتم. ضمن اینکه کمی از ناحیه زانو دچار مشکل بودم و خوشبختانه مساله خاصی برای من بوجود نیاورد.

علی حسینی در خصوص صدمات روحی و روانی در دوران محرومیت از میادین گفتک پس از آن اتفاقات که باعث دوری ۸ ساله از وزنه برداری شد من و خانواده ام صدمات روحی زیادی خوردیم ، چراکه پدرم به عنوان اولین مربی و پیشکسوت این رشته آرزوهای زیادی برای من داشت و به عنوان تنها پسر خانواده باید به این اهداف می رسیدم. البته من هم ناامید نشدم و با تلاش و کوشش شبانه روزی خودم را در آمادگی لازم نگه داشتم. همچنین درسم را هم ادامه دادم و هم اکنون دانشجوی دکتری هستم.

نایب قهرمان دسته فوق سنگین رقابتهای جهانی ۲۰۱۷ آمریکا در پایان گفت: از هم اکنون به فکر کسب افتخار در بازیهای آسیایی و همچنین رقابتهای جهانی آتی چشم دوختم و امیدوارم با تمرین و تلاش بیشتر بتوانم به نتایج بهتری در این میادین دست یابم.

