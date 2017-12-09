صدا و سیما نقش موثری در کاهش حوادث گازگرفتگی دارد

سید مصطفی علوی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین میزان مصرف گاز و حوادث ناشی از گازگرفتگی در فصول سرد به ویژه در زمستان رخ می دهد.

وی بیان داشت: شرکت گاز استان اصفهان، با استفاده از پتانسیل صدا و سیما، تولید و پخش برنامه‌های مختلف اجتماعی، ارائه نکات ایمنی در قالب مستندهای گزارشی، انیمیشن، پیام‌های صوتی و اخبار به منظور اطلاع رسانی فراگیر اقدام به فرهنگ سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی کرد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: در این فصول میزان مصرف گاز در بخش خانگی زیاد می شود و از طرفی با مصرف هوشمندانه و صرفه جویی، گازرسانی مستمر به نیروگاه ها و بخش صنعت برای جلوگیری از آلودگی هوا نیز تامین می شود.

وی بیان داشت: شرکت گاز استان اصفهان به عنوان یکی از دستگاه های پیشگام در آموزش نکات ایمنی و اصلاح الگوی مصرف با اجرای طرح ها و پروژه های زیربنایی، گام موثری در راستای ترویج فرهنگ مصرف ایمن و بهینه گاز برداشته است و اطلاع رسانی این اقدامات از طریق صدا و سیما با توجه به فراگیر بودن این رسانه برای افزایش آگاهی مردم، الزامی است.