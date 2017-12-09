به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای نیوز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با حضور در ایالت «فلوریدا» و صحبت در جمع طرفدارانش، به تمجید از عملکرد یک ساله دولت خود پرداخت و «باراک اوباما» رئیس جمهوری قبلی آمریکا را عامل ضعف‌ عملکرد این کشور در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان معرفی کرد.

وی در این باره مدعی شد: در حال احیای وجهه جهانی آمریکا هستیم به گونه‌ای که بار دیگر در سراسر جهان به آمریکا با دیده احترام نگاه می‌کنند. این درحالی است که وقتی به ریاست جمهوری رسیدم، میراث‌ دار همه مشکلاتی بودم که در سراسر جهان شاهد هستیم. میراث دار آمریکایی بودم که سال‌ها با شعار «عدم عبور از خط قرمز» تصویری ضعیف از خود به نمایش گذاشته بود.

ترامپ در ادامه تمجید از عملکرد خود، گفت: اگر از خط قرمز عبور می کردیم ایران و روسیه وارد سوریه نمی شدند. سالها بود که آمریکا از خود ضعف نشان می داد و از خطوط قرمز عبور نمی کرد. اگر از خط قرمز عبور می کردیم روسیه و ایران وارد سوریه نمی شدند. او (باراک اوباما) گفت که هرگز از خطوط قرمز عبور نمی کند. آنها (روسیه و ایران) از خط قرمز عبور کردند و اوباما کاری نکرد و در نتیجه روسیه و ایران وارد سوریه شدند.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت: به تازگی از تائید فاجعه ای مشهور به توافق هسته ای ایران خودداری کردم. به آنها ۱۵۰میلیارد دلار دادیم که ۱.۸ میلیارد دلار آن نقد بود.

وی در ادامه مدعی شد: وجه نقد پرداخت شده به ایران آنقدر زیاد بود که دولت سابق برای تامین آن مجبور شد به کشورهای دیگر برود چون این مقدار پول نقد در واشنگتن نداشتیم.

ترامپ با انتقاد از رئیس جمهوری سابق آمریکا در مورد برجام و پول های پرداخت شده به ایران گفت: باورتان می شود که اوباما چنین قدرتی داشته باشد که خروارها پول نقد را شاید برای گروگانها به ایران ارسال کند؟ دیگر چنین کاری نمی کنیم.