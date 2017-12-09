کمک ۲۰ میلیون تومانی خیر قزوینی به زلزله زدگان کرمانشاه

فرزاد فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از حامیان طرح اکرام ایتام ۲۰ میلیون تومان کمک برای هموطنان زلزله زده کرمانشاه اعم از پوشاک و موادغذایی مورد نیاز را اهدا کرد.

وی ادامه داد: همچنین کارکنان شرکت گاز استان قزوین با اهدای ۱۰ میلیون تومان کالاهای مورد نیاز مناطق زلزله زده، در یاری رسانی به هموطنان زلزله زده کرمانشاه مشارکت کردند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین اضافه کرد: کمیته امداد استان قزوین در حال برنامه ریزی و جمع آوری کمک های مردمی برای ساخت مسکن برای مددجویان مناطق زلزله در کرمانشاه است.

وی اعلام کرد: کمیته امداد استان قزوین کار ساخت ۲۰۰ واحد مسکونی را متعهد شده است که به نظر می رسد با همراهی خیران و نیکوکار بتوانیم در این زمینه گام های مثبتی برداریم.

فرهادی توضیح داد: در حال حاضر احسان لشگری قهرمان کشتسی المیپک در استان قزوین با حضور در این عرصه پرچمدار جمع آوری کمک برای ساخت مسکن مددجویی شده است که امیدواریم با حضور خیران و نیکوکاران در کوتاه ترین زمان برای ساخت مسکن مددجویی در این مناطق اقدام کنیم.

وی تأکید کرد: دفاتر کمیته امداد در سراسر استان آمادگی دریافت کمک‌های غیر نقدی مردم خیر و نیکوکار استان را دارند همچنین شماره حساب ۶۳۲۷۳۰۰۰ نزد بانک کشاورزی شعبه نواب و شماره حساب ۰۱۰۹۷۹۹۴۴۰۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه قزوین برای کمک‌های نقدی در نظرگرفته شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان قزوین اعلام کرد: مردم خیر و نیکوکار می‌توانند علاوه بر روش‌های فوق از طریق دستگاه‌های خودپرداز، کمک‌های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۶۴۵۴۰۶ نزد بانک ملی شعبه قزوین واریز کنند.