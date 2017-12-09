پیامبر(ص) پایه گذار دین و امام صادق(ع) پایه گذار فقه اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سجاد علم الهدی به مناسبت ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به سخنرانی پرداخت.

وی گفت: این میلاد و تولد که ما امروز به عنوان یک مناسبت با آن برخورد می کنیم در زمان خودش یک آرزو و یک امر بسیار مورد انتظار بود. چون پیامبران حدود ۱۰۰۰ سال تولد پیامبر اسلام (ص) را وعده می دادند. خداوند متعال پیامبر اسلام را ثمره نبوت معرفی می کند. تقارن این ولادت با ولادت امام صادق (ع) و این مسأله که محو توجه به ولادت پیامبر اسلام در این روز می شویم باعث می شود ولادت امام صادق(ع) را فراموش کنیم. امام صادق(ع) رئیس مذهب شیعه است که اکثریت روایات شیعه از امام صادق (ع) است.

سید سجاد علم الهدی افزود: شیعیان را با عنوان جعفری می شناسند. حتی بزرگان اهل سنت از شاگردان با واسطه یا بی واسطه امام صادق (ع) بوده اند. ایشان دین را به عنوان یک امر علمی برای مردم توضیح داد. همگان ایشان را نه فقط به عنوان امام شیعه بلکه به عنوان بزرگ ترین فقیه و عالم زمان خود می شناختند. به همین دلیل نقل است که ۴۰۰۰ شاگرد پای درس ایشان می نشستند که توجه کنیم اکثر اینان از اهل سنت بوده اند.

وی افزود: اگر امام صادق(ع) نبود فاصله شیعه و سنی بسیار بیشتر بود. ایشان اشکالات اهل سنت را اصلاح کرد و آن ها را بسیار نزدیک به هم کرد. قبل از امام صادق (ع) فقه اسلامی نه فقط تشیع اصلاً سامانی نداشته است. پیامبر اکرم (ص) پایه گذار دین و امام صادق(ع) پایه گذار فقه اسلامی هستند. هیچ جامعه ای باقی نخواهد ماند مگر این که پایه های علمی اش استوار شود. یک جامعه با شعار و هیاهو و احساسات پایدار نمی ماند.

سید سجاد علم الهدی همچنین گفت: این ولادت با سعادت همچنین با روز دانشجو مقارن شده است. روزی که در مقطعی از زمان دانشجویان آگاه در فضایی خفقان آور زنده بودن دانشجو را در این کشور به ما گوشزد کردند. روز دانشجو روز آگاهی و بیداری است و روز زنده بودن مطالبات مردم، روز استعمار ستیزی، روز استبداد ستیزی و روز زنده نگه داشتن آرمان خواهی دانشجویی است.