خسارت بی سابقه سرما به ۶ هزار هکتار مزارع صیفی در هشتبندی

به گزارش خبرگزاری مهر - گروه استانها، رضا زرگر؛ هرمزگان به عنوان استانهای مهم کشور در فصل پائیز و زمستان به عنوان مرکز تولید محصولات خارج از فصل شناخته شده است و در زمانیکه اکثر نقاط کشور با مشکل برف و سرما دست و پنجه نرم می کنند محصولات تولیدی استان هرمزگان وارد بازار می شود تا نیازمندی های کشور از استانهای جنوبی به خصوص هرمزگان تامین شود.

تولیدات کشاورزی هرمزگان از آن جهت از اهمیت خاصی برخوردار است که در سالهای اخیر واردات محصولات کشاورزی بی کیفیت و حتی قاچاق محصولات ناسالم موجب شده تا بسیاری از مردم به دنبال تهیه محصولات تولیدی هرمزگان و سایر استانهای جنوبی کشور باشند. طی روزهای اخیر اما سرمای بی سابقه و زودرس باعث شد تا بسیاری از اراضی کشاورزان هرمزگانی دچار خسارت شوند.

یکی از نگرانی های پیش رو عدم حمایت مسئولان برای پرداخت خسارت ها و رفع نگرانی کشاورزان برای ادامه کار است. میناب و رودان به عنوان قطب های تولید محصولات کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار هستند که نیازمند نگاه ویژه مسئولان به این شهرستان ها است.

خیار و گوجه فرنگی مینابی ها یخ زد/بیکاری گسترده در شرق هرمزگان

علی رئوفی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با خسارت سرمازدگی به اراضی کشاورزی توکهور و هشتبندی در شهرستان میناب بیان داشت: بیش از ۱۵ هزار هکتار اراضی کشاورزی بخش توکهوروهشتبندی شهرستان میناب به کشت محصولات صیفی و باغی اختصاص دارد که بخش اعظم آن مربوط به محصولات صیفی است.

وی افزود: منطقه هشتبندی قطب کشاورزی استان هرمزگان است که بخش مهمی از محصولات صیفی خارج از فصل کشور نظیر خیار سبز، پیاز ، هندوانه، گوجه فرنگی، لوبیا، کدو و سایر محصولات از اراضی کشاورزی این منطقه تامین می شود.

رئوفی تصریح کرد: این منطقه یکی از مناطق مهم استان برای اشتغال بیکاران شهرستان های جنوبی استان کرمان نظیر قلعه گنج، منوجان و کهنوج و شهرستان های شرقی هرمزگان نظیر رودان، بشاگرد و حتی بخش مرکزی میناب هستند که در اراضی کشاورزی این منطقه مشغول به فعالیت هستند.

قائم مقام صنف کشاورزان استان هرمزگان گفت: در حالی که کشاورزان در توکهور و هشتبندی در میانه فصل برداشت محصول خیار سبز و همچنین در انتظار به ثمر نشستن محصول گوجه فرنگی بودند با کاهش شدید دما و سرمای بی سابقه روبرو شدند که در سال های خیر بی سابقه بوده است.

وی در همین رابطه بیان داشت: بی سابقه بودن این سرما از آن جهت بود که اولاً میزان خسارات در مناطق سرما زده بسیار بالا است و از سویی کشاورزان در نیمه آذرماه در طی این سالها تجربه سرما را نداشتند و محصولات معمولا در نیمه دیماه دچار سرمازدگی می شدند که شدت آن کمتر بود.

سرمازدگی به ۶۵۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی هشتبندی

رئوفی افزود: متاسفانه در این سرمازدگی بی سابقه بیش از ۶هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی در منطقه هشتبندی دچار سرمازدگی شدید شدند که بخش مهمی از آن به محصولاتی نظیر خیار سبز و گوجه فرنگی اختصاص دارد.

رئیس شورای اسلامی شهرستان میناب خاطرنشان کرد : متاسفانه محصول خیار سبزکشاورزان به صورت صدردصدی از بین رفته است و محصول گوجه فرنگی با خسارت ۷۰ درصدی روبروست.

وی در همین رابطه اظهار داشت : علاوه بر گوجه فرنگی و خیار سبز ، محصولات صیفی دیگری نظیر هندوانه، لوبیا، کدو ، فلفل و پیاز از این سرما زدگی در امان نمانده اند و دچار سرمازدگی شده اند.

رئوفی گفت: مناطق اصلی که دچار سرمازدگی شده اند کشاورزان شهر هشتبندی و روستاهای حجت آباد، هشتبندی دو، مجتمع امام، هامین ریگ دراز و امیرآباد هستند.

حضور تیم های ارزیاب ستاد مدیریت بحران در میناب

رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی تصریح کرد: این سرمازدگی بی سابقه بسیاری از بهره برداران کشاورزی را در هشتبندی با توجه به صرف هزینه های سنگینی که برای تولیدی محصول کرده بودند زمین گیر کرده است و این قشر کارآفرین نیازمند حمایت هستند.

وی با تقدیر از اعزام به موقع تیم ارزیاب استانداری هرمزگان به هشتبندی در این رابطه افزود: امسال برای نخستین بار آن هم بلافاصله پس از وقع سرمازدگی و در روز تعطیل تیم ارزیاب اداره کل مدیریت بحران استانداری از مزارع سرمازده کشاورزان بازدید میدانی کردند که این امر حکایت از توجه دکتر همتی استاندار هرمزگان به بخش کشاورزی استان است جای تقدیر و تشکر دارد و این امر مایه دلگرمی کشاورزان استان است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان میناب گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر مهاجر علاوه بر جمعیت ثابت منطقه از طریق فعالیت کشاورزی در دشت هشتبندی مشغول به کار هستند و بهره برداران این بخش برای ادامه فعالیت نیازمند توجه و حمایت جدی مسئولان استان هستند و نیاز است برای اینکه این قشر کارآفرین انگیزه ای برای ادامه فعالیت داشته باشند به آنها از هر طریق ممکن در سطح ملی و استانی کمک های نظیر کمک های بلاعوض داده شود تا بتواند بدهی های خود را به مراکز فروش نهاده های کشاورزی و بانک های عامل که وام دریافت کرده اند بازپرداخت کنند.

رئوفی تصریح کرد: کشاورزان برای تولید هر محصول به طور میانگین بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون هزینه کرده اند که با احتساب میزان خسارات رقم خسارت وارده دهها میلیاردها تومان است.

قائم مقام نظام صنفی کشاورزان استان هرمزگان تصریح کرد: با این وضعیت پیش آمده ضروریست مدیریت بحران استانداری هرمزگان به صورت جدی پیگیری این موضوع را در جهت حمایت از کشاورزان آسیب دیده در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: محصول گوجه فرنگی کشاورزان که ۷۰ درصد خسارت برای بازگشت به چرخه تولید نیازمند صرف هزینه های سنگین است که این امر همراهی مسئولان استان در پیگیری اعطاء کمک های بلاعوض به کشاورزان آسیب دیده را می طلبد.

محمد بهرامی عضو نظام صنفی استان هرمزگان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این سرمازدگی در شرق هرمزگان و جنوب استان هرمزگان بی سابقه بوده است.

وی افزود: کشاورزان صیفی کار در منطقه هشتبندی به صورت دو شب متوالی با کاهش شدید دما و به طبع آن سرمازدگی شدید مواجه شدند که بسیاری از دست رنج های آنها را که با صرف هزینه های سنگین کشت نموده بودند از بین رفت.

لزوم توسعه کشت های گلخانه ای در هرمزگان

بهرامی گفت: در هفته گذشته علاوه بر سرمازدگی کشاورزان با ورزش شدید باد هم مواجه بودند که این وزش باد نیز خسارت های سنگینی را به کشاورزان تحمیل کرد و اگر مناطقی از سرمازدگی در امان بوده اند وزش شدید باد محصول صیفی آنها را از بین برد.

عضو خانه کشاورزان هرمزگان در پایان تصریح کرد: راه جلوگیری از این خسارت های سنگین به کشاورزان در هشتبندی توسعه کشت های گلخانه ای با ارائه مشوق ها و تسهیلات مناسب به کشاورزان برای ایجاد سایت های گلخانه است.

وی افزود: توسعه کشت های گلخانه ای در دشت هشتبندی علاوه بر آنکه محصول سالمی تولید و به بازار مصرف عرضه می شود، محصول کشاورزان از حوادث چون باد، طوفان، سرما و باران در امان خواهند بود و دیگر شاهد این خسارت های میلیارد نخواهیم بود.