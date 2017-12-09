به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی به مناسبت روز جهانی معلولا پیامی صادر کرد که متن پیام به شرح ذیل است:

توانخواهان(شهروندان دارای معلولیت) بی‌تردید زندگی سختی دارند و در معرض آزمایش امتحان الهی هستند اما تجربه نشان داده است که شهروندان دارای معلولیت هنرمندان، ورزشکاران، کارآفرینان، صنعتگران و پژوهشگران برجسته‌ای نیز به جامعه عرضه کرده‌اند. در این میان همه باید بیاندیشیم تا چه میزان جامعه فرصت‌های برابر برای زندگی عادلانه و با کرامت در اختیار معلولان قرار داده و چقدر در شناخت و استفاده از توانمندی‌های معلولان موفق بوده است؟ روز جهانی معلولان، فرصتی است تا پیرامون حقوق شهروندی معلولان بیشتر گفت‌وگو کنیم. حق توانخواهان در استفاده از امکانات درمانی، توانبخشی، حق مشارکت در حوزه‌های مختلف زندگی، حق استفاده از فرصت‌های برابر، حق تحصیل، حق مهارت‌آموزی و حق دارا بودن شغل.

صادقانه باید بگویم علی رغم اینکه در دولت یازدهم همواره با حضور و ارتباط با معلولان عزیز مسائل مختلف آنان را مورد توجه قرار داده‌ام و در عرصه‌های مختلف گام‌های خوبی برداشته شده است اما هنوز مسیر طولانی تا تحقق همه مطالبات و حقوق توانخواهان در پیش داریم. دولت و مردم بویژه نهادهای مدنی باید به گونه‌ای عمل کنند که از پیوند خوردن فقر با معلولیت جلوگیری شود. به ویژه باید به گونه‌ای سیاست‌گذاری شود که جامعه رو به سالمندی ما با پدیده سالمندان معلول کمترین مواجهه را داشته باشد.

هم‌اکنون که دولت در برنامه ششم توسعه به مقوله غربالگری‌های مختلف بویژه غربالگری ژنتیک پرداخته است باید اقدامات مناسبی که در خصوص غربالگری‌ها صورت گرفته است توسط بهزیستی با قدرت ادامه یابد. تدوین و اجرای جامع سیاست‌های پیشگیری کاهش بروز معلولیت، تدوین و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت، فراهم شدن هرچه بیشتر فرصت‌های آموزشی برای افراد دارای معلولیت، حمایت‌های هدفمند از ورزش معلولان همراه با طراحی اماکن و تاسیسات ورزشی ویژه معلولان، تسهیل استفاده از فناوری‌های ارتباطاتی برای معلولین بویژه نابینایان از جمله مواردی هستند که مورد تاکید جدی دولت تدبیر است و باید دستگاه‌های ذیربط برای تحقق آنها با همراهی سازمان‌های مردم‌نهاد اقدامات جدی‌تری انجام دهند. با ابراز امیدواری به تصویب سریع‌تر لایحه جامع حمایت از معلولان در مجلس شورای اسلامی از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی که همواره با علاقه و دغدغه‌مندی موضوع معلولان را دنبال می‌کنند، می‌خواهم با فعالتر کردن کمیته‌های تخصی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و پیگیری جدی نحوه اجرای وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه معلولان مسیر تحقق مطالبات و ادای حقوق معلولان را بیش از پیش فراهم کنند.