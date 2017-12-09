به گزارش خبرنگار مهر، سومین کنفرانس سالانه فلسفه باستان دانشجویان دانشگاه شیکاگو: یادگیری و تدریس در اندیشه‌های باستان روزهای ۱۳- ۱۴ آوریل ۲۰۱۸ برگزار می‌شود.مهلت ارسال مقاله به کنفرانس ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ است.

محور کلی کنفرانس عبارتند از: یونان باستان و فلسفه رومی، تاریخ فلسفه غرب، معرفت‌شناسی، متافیزیک، فلسفه زبان، فلسفه ذهن، منطق، متا اخلاق و فلسفه سیاسی و اجتماعی.



سخنران اصلی کنفرانس دیوید برشتینت از دانشگاه جورج تاون است.



این کنفرانس از دانشجویان ارشد و بالاتر جهت ارائه آثار و مقالات خود دعوت به عمل می‌آورد. علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸ ارسال نمایند.



مقالات باید با خلاصه‌ای از ۲۵۰-۵۰۰ کلمه به آدرس ایمیل rhanlon۱۱@uchicago.edu ارسال گردد. دانشجویان باید برای ارسال خلاصه، آن را با عنوان "مقدمه کنفرانس فلسفه باستانی" ایمیل کنند. برای تسهیل جهت بررسی و ارزیابی کور، لطفا اطلاعات تماس خود را در قسمت ایمیل بفرستید، نه در متن مقاله. مقالات باید در قالب .doc، .docx یا .pdf ارسال شوند.



برای ارسال مقاله خود و یا درخواست هر گونه سوال، لطفا Rory Hanlon را در rhanlon۱۱@uchicago.ed ایمیل کنید.