شناسایی ۵ آسیب طرح های عمرانی و حمل و نقلی شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران طی گزارشی پس از بازدیدهایی از پروژه های مرتبط با حوزه وظایف کمیسیون در چند منطقه شهر تهران انجام داد، پنج آسیب را شناسایی کرد. نخست طرح های فاقد هرگونه مطالعه توجیهی. به طور معمول قبل از آغاز هر پروژه ای مطالعه امکان سنجی یا فاز صفر انجام می شود اما این گونه طرحها تنها بر اساس علاقه مندی کارفرمایان به موضوعی جذاب مانند بازسازی دروازه های تاریخی شهرتهران یا دیدگاه های موقتی مانند تفکری که تصور می کند با افزایش صرف ناوگان کارآیی حمل و نقل افزایش می یابد، شکل گرفته است.

بر اساس این گزارش نقص مدارک مشاور مهندسی بخشی از چالش های طرح های در حال اجرا است. برخی از پروژه های شهر تهران فاقد مهندسی کامل است و نقص مدارک طراحی هزینه عملیات اجرایی را تا چند برابر بالا می برد که به نظر می رسد سازمان مشاور فنی مهندسی شهر تهران خود عامل بخشی از این آسیب هاست در این گزارش به اتلاف منابع مالی اشاره شده و در توضیح آن آمده است: هزینه اجرای برخی پروژه ها به واسطه عدم مدیریت و فساد اداری تا چند برابر میزان واقعی و مورد نیاز است.

به گزارش مهر، طولانی شدن زمان تکمیل طرح ها به واسطه بودجه بندی مناسب چهارمین چالش پروژه های عمرانی است که با تعریف و آغاز چیدن طرح همزمان بدون برنامه ریزی دقیق برای تامین مالی عملا همه آنها در نیمه راه متوقف شده و خسارت تطویل زمانی هنگفتی را ایجاد می کند.

پنجمین چالش که در این گزارش بر آن تاکید شده نبود نظارت فنی و کنترل کلان پروژه ها توسط کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا که در توضیح آمده است تجربه ده سال گذشته نشان می دهد عدم نظارت دقیق و کلان کمیسیون عمران و حمل و نقل باعث صدها میلیاردتومان خسارت به طرحهای عمرانی شهرداری شده است.

به گفته کارشناسان کمیسیون حمل و نقل به نظر می رسد بر اساس روال موجود و آنچه در بازدیدها مشاهده شده تغییرات عمده و معناداری در فرآیندهای آسیب زای فوق رخ نداده و عملا تحول یا اصلاحی اتفاق نیفتاد قطعا ادامه این فرایند طی ماه های آتی آسیب های بیشتری را متوجه شهر تهران خواهد کرد.