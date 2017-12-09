منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی حکایت از استقرار جوی پایدار در منطقه دارد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز اضافه کرد: پی آمد استقرار جوی پایدار در استان آسمانی صاف، یخبندان صبحگاهی و لغزنده شدن جادهها خواهد بود.
رحمانیان با اشاره به بارش برف در ارتفاعات شمالی استان، گفت: وزش باد نیز پیشبینی میشود.
دمای هوای شهرستان طالقان به منفی ۸ درجه رسید
وی با اشاره به وضعیت جوی محور کوهستانی چالوس، گفت: آسمان در این محور صاف تا قسمتی ابری است.
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به وقوع یخبندان در محور چالوس، گفت: در حال حاضر بیشینه سرعت باد ۴۲ کیلومتر بر ساعت است.
رحمانیان در ادامه با اشاره به وضعیت جوی شهرستانهای استان، کمینه دمای هوای شهرستان طالقان را منفی ۸ درجه سانتیگراد اعلام کرد.
وی همچنین وضعیت کیفی هوای شهرستانهای طالقان، هشتگرد، نظرآباد، فردیس، اشتهارد و منطقه دیزین را سالم اعلام کرد.
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