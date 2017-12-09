فروش آنلاین ماهی در ۴ استان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مدیرکل توسعه بازار سازمان شیلات ایران، از راهاندازی سایت اینترنتی فروش آنلاین ماهی خبر داد و گفت: از دو ماه گذشته راهاندازی پایلوت سایت فروش آنلاین ماهی آغاز شده و مورد استقبال بینظیری از سوی مردم قرار گرفته است.
عیسی گلشاهی افزود: از یک ماه گذشته، در پی استقبال مردم از خرید اینترنتی، این سایت در چهار استان تبریز، تهران، مشهد و شیراز فروش تجاری انواع ماهیان جنوب را آغاز کرده و با استقبال خوبی از سوی مردم روبرو شده است.
وی اعلام کرد : این سایت اینترنتی توسط گروهی اداره میشود که همه مراحل تولید تا توزیع و فروش تحت نظارت سازمان دامپزشکی کشور فعالیت میکند.
گلشاهی ادامه داد: تا سه هفته آینده قرار است انواع ماهیان پرورشی از جمله قزلآلا، ماهیان گرمآبی و گوشت ماهیان خاویاری نیز در فهرست فروش این سایت اینترنتی قرار گیرد.
وی بیان کرد: از آنجا که محصولات موجود در این سایت ضایعات نداشته و قابل مصرف است، اندکی تفاوت قیمت با انواع بازاری را دارد، اما به اندازهای زیاد نیست که مردم نتوانند از آن استفاده کنند.
مدیر کل توسعه بازار سازمان شیلات ایران یادآور شد: به تازگی کالاهای معمولیتر و ماهیان ارزانقیمت نیز در فهرست این سایت اینترنتی قرار خواهد گرفت تا همه مردم بتوانند از طریق فضای مجازی آبزیان مورد مصرف خود را خریداری کنند.
گلشاهی تأکید کرد: به خاطر اینکه این کار پرریسک بوده و ممکن است مشتری ابهامی در زمینه محصول خریداریشده داشته باشد، امکان برگشت در صورت عدم پذیرش این کالا در تعهدات سایت قرار گرفته است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: محصولات تولیدشده بهصورت تمیز در سینیهای مخصوصی جاگذاری شده و کیسههای یخ نیز روی آن قرار میگیرد و سپس در جعبه های یونولیتی تحویل مشتری میشود.
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