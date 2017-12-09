پژوهش های دانش آموزان در حوزه علوم اعصاب مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی شهبازی دبیر جایزه اهوازی در ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی، گفت: مخاطبین این سمینار از رشته های مختلف شامل پزشکی، بالینی، رشته علوم فنی و مهندسی هستند و همچنین این کنگره با حضور اساتید، دانشجویان و دانش آموزان برگزار می شود.

وی از جمله برنامه های این کنگره را ارائه جوایز عنوان کرد و افزود: یکی از جوایز این کنگره مطابق سالهای قبل جایزه ویژه پژوهشگران جوان است که به ارائه دهندگان پوستر و سخنرانی به طور مساوی جایزه تعلق می گیرد.

شهبازی ادامه داد: امسال سه جایزه اهوازی خواهیم داشت که از طرف ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی حمایت می شود و برای اولین بار ۳ جایزه ویژه انجمن علوم اعصاب خواهیم داشت که به پژوهشگران جوان اهدا خواهد شد.

وی اظهار داشت: این جوایز در حیطه های مختلف علوم اعصاب سلولی و مولکولی، علوم اعصاب بالینی، علوم اعصاب محاسباتی، علوم اعصاب رفتاری و علوم اعصاب شناختی اعطا خواهد شد. همچنین امسال برای اولین بار برای دانشجویان پزشکی و روانشناسی جوایز ویژه ای خواهیم داشت و سمینار ویژه ای برای دانشجویان مقاطع پایین تر برگزار خواهد شد.

شهبازی افزود: یکی دیگر از برنامه های این کنگره برگزاری یک سمینار برای دانش آموزان است تا دستاوردهای پژوهشی خود را به صورت سخنرانی، پوستر و نمایشگاهی در کنگره عرضه کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، عنوان کرد: در بخش جوایز، امسال برای دومین سال متوالی بخش هنر و نوروساینس در کنگره برگزار خواهد شد. در این بخش علاوه بر آثار هنری مرتبط با حوزه مغز و شناخت، مسابقه فیلم، عکس و پوستر نیز اجرا خواهد شد که امیدواریم متخصصین علاقمند علوم اعصاب به هنر و هنرمندان متخصص با حوزه ذهن و شناخت، آثارشان را برای ما ارسال کنند.

وی افزود: امسال یک جایزه در بخش های پوستر (گرافیک) عکس و فیلم کوتاه خواهیم داشت. هچنین برای دومین سال متوالی یک جایزه ویژه بانوی پژوهشگر حوزه علوم اعصاب خواهیم داشت که به همت مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه شهید بهشتی بنیان گذاشته شده که با هدف ایجاد انگیزه به بانوان دانشمند حوزه علوم اعصاب اعطا می شود.

شهبازی گفت: امیدواریم با اعطای این جوایز، انگیزه شرکت کنندگان برای تحقیق و پژوهش در علوم اعصاب که یکی از علوم استراتژیک پایه است، تقویت شود.

ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای حوزه علوم اعصاب در سطح پایه، بالینی، پزشکی و مهندسی در روزهای ۲۹ آذر تا یکم دی ماه ۹۶ در سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می شود.