به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری- عضو شورای شهر تهران از آغاز انتخابات هیات رییسه شورایاری‌ها از منطقه ٤ از روز ١٨ آذرماه خبر داد و افزود: طبق تقسیم بندی‌ها هر کدام از اعضای ستاد هماهنگی شورایاری‌ها تا آخر آذرماه به شکلی برابر و مساوی به انتخابات تعدادی از محلات نظارت داشته ومسائل را رصد می‌کنند.

وی گفت: این حوزه دارای چالش ها و مشکلات فراوان است که باید سعی کنیم با کمترین هزینه آن ها را به مرور زمان رفع کنیم.

فخاری اظهار داشت: بنا بود شورایاری‌ها بازوی نظارتی و اجرایی شورای شهر باشند و در راستای مهارت آموزی شهروندی تلاش کنند اما می بینیم که هم اکنون مدیران محله به فکر درآمدزایی‌های اقتصادی بوده و فعالان سراها به وضعیت شبه کارمندی دچار هستند.

وی خاطر نشان ساخت: تلاش خواهیم کرد فعالیت شورایاری با شیب ملایم به چارچوب قانونی بازگردد.