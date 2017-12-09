به گزارش خبرگزاری مهر، الهام فخاری- عضو شورای شهر تهران از آغاز انتخابات هیات رییسه شورایاریها از منطقه ٤ از روز ١٨ آذرماه خبر داد و افزود: طبق تقسیم بندیها هر کدام از اعضای ستاد هماهنگی شورایاریها تا آخر آذرماه به شکلی برابر و مساوی به انتخابات تعدادی از محلات نظارت داشته ومسائل را رصد میکنند.
وی گفت: این حوزه دارای چالش ها و مشکلات فراوان است که باید سعی کنیم با کمترین هزینه آن ها را به مرور زمان رفع کنیم.
فخاری اظهار داشت: بنا بود شورایاریها بازوی نظارتی و اجرایی شورای شهر باشند و در راستای مهارت آموزی شهروندی تلاش کنند اما می بینیم که هم اکنون مدیران محله به فکر درآمدزاییهای اقتصادی بوده و فعالان سراها به وضعیت شبه کارمندی دچار هستند.
وی خاطر نشان ساخت: تلاش خواهیم کرد فعالیت شورایاری با شیب ملایم به چارچوب قانونی بازگردد.
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