به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در واکنش به انعکاس خبری با عنوان «در اقدامی غیرمنتظره صورت گرفت، خودداری وزیر کرمانشاهی نفت از اختصاص سوخت رایگان به نقاط زلزله زده»؛ جوابیه‌ای را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است.

در جوابیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آمده است: از ابتدای وقوع زلزله در استان کرمانشاه، ستاد مدیریت بحران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فعال و در برابر اختیارات تفویض شده از سوی وزیر محترم نفت در قالب دستورالعمل سوخت رسانی در شرایط بحرانی، مجوز توزیع رایگان ۱۰ میلیون لیتر نفت سفید و ۲ میلیون لیتر نفت گاز به منطقه کرمانشاه داده شده و بلافاصله علاوه بر استفاده از ذخایر منطقه، تانکرهای نفتکش این شرکت از مناطقی دیگر به کرمانشاه اعزام و نسبت به توزیع رایگان نفت سفید و نفت گاز به هم وطنان آسیب دیده اقدام کردند.

در ادامه این جوابیه آمده است: تاکنون ۲ میلیون لیتر نفت سفید و ۵۰ هزار لیتر نفت گاز از محل سهمیه تخصیص یافته و یک میلیون لیتر نفت سفید و ۱۰۰ هزار لیتر نفت گاز از محل کمکهای مردمی به صورت رایگان در منطقه کرمانشاه توزیع شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکیده کرده است که هیچ محدودیتی در توزیع رایگان فرآورده مورد نیاز بر خلاف خبر درج شده در خبرگزاریهای مهر و باشگاه خبرنگاران در منطقه کرمانشاه نداشته ایم و خبر درج شده قویاً تکذیب می‌شود.

همچنین در این جوابیه عنوان شده که نامه وزیر نفت درباره چگونگی محل تامین اعتبارات مربوط به سوخت بوده و موضوعی کاملاً درون سازمانی و مکاتبه مزبور اصلا ربطی به دریافت وجه از مرم ندارد و تاکنون هیچ هزینه ای از هموطنان زلزله زده بابت سوخت دریافت نشده است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح کرده است: پیشنهاد می‌شود ضمن توجه به تلاش صادقانه، دلسوزانه و شبانه روزی کارکنان پخش مناطق غرب کشور در کمک رسانی به هموطنان زلزله زده خدمات بی منت و بی شائبه این عزیزان که به خدمات رسانی مشغول‌ بودند و همچنان این روند ادامه دارد را ارج می‌نهیم.

توضیحات مهر:

خبرگزاری مهر ضمن تشکر از تلاش دلسوزانه کارکنان پخش فرآورده های نفتی مناطق غرب کشور در کمک رسانی به هموطنان زلزله زده تصریح می کند این خبرگزاری در خبر مذکور به هیچ وجه درباره توزیع رایگان سوخت در مناطق زلزله زده سخنی به میان نیاورده و این خبر ناظر بر پی نوشت نامه درخواست استاندار کرمانشاه از وزیر نفت و تصریح این جمله در نامه مذکور بوده است که «برای تحویل رایگان سوخت مجوزی نداریم لذا به حساب بدهکاری استانداری منظور شود» (خبر مذکور به جمله مربوطه لینک شد)