غرب از دوره رنسانس برای اشغال قدس برنامه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سخنان شهریار زرشناس در مورد اشغال قدس را می توانید از لینک بالا ببینید.
وی در بخشی از سخنانش می گوید: «غرب از دوره رنسانس برای اشغال قدس برنامه داشته و موضوع حکومت بر فلسطین در آرای مارتین لوتر وجود داشته است.»
فیلم سخنان شهریار زرشناس در مورد اشغال قدس را می توانید در ادامه ببینید.
به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سخنان شهریار زرشناس در مورد اشغال قدس را می توانید از لینک بالا ببینید.
وی در بخشی از سخنانش می گوید: «غرب از دوره رنسانس برای اشغال قدس برنامه داشته و موضوع حکومت بر فلسطین در آرای مارتین لوتر وجود داشته است.»
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