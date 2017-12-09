به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز شنبه و با شروع مجدد عملیات جست و جو در منطقه اشترانکوه، جسد ۲ کوهنورد دیگر پیدا شد.

هویت یکی از این کوهنوردان که سومین جان باخته حادثه به شمار می رود، «مجید زاده تراب» است و هویت چهارمین جان باخته حادثه نیز «امان الله جوکار» اعلام شده است.

«امان الله جوکار» کوهنورد الیگودرزی بوده که همراه با تیم کوهنوردی خراسان و به عنوان راهنما عازم اشترانکوه شده است.

در روز نخست حادثه و بر اساس اعلام مسئولان، ناصر اکبری، مرتضی غلامپور، اکرم حقانی، مهشید جوانمحمدی، علی قاسم زاده، مجید زاده تراب، علی حسینی و امان الله جوکار، ۸ کوهنورد مفقود شده در اشترانکوه بودند که تا کنون اجساد مجید زاده تراب، امان الله جوکار و مرتضی غلامپور شناسایی شده است.

همچنین «علیرضا عامری» کوهنورد ۲۳ ساله خراسانی یکی دیگر از اعضای گروه ۱۵ نفره کوهنوردان بود که در روز نخست حادثه و بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، تاکنون ۴ کوهنورد در این حادثه جان خود را از دست داده اند و ۵ کوهنورد دیگر همچنان مفقود هستند.