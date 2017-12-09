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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۷

پس از پایان جام باشگاه‌های جهان؛

تمجید نماینده اتحادیه جهانی کشتی از میزبانی ایران

تمجید نماینده اتحادیه جهانی کشتی از میزبانی ایران

نماینده اتحادیه جهانی کشتی گفت: رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان از نظر سازماندهی و نحوه برگزاری در حد رقابتهای جهانی بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لونت سن» داور المپیکی کشتی ترکیه که به عنوان نماینده اتحادیه جهانی در چهارمین دوره رقابتهای کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در تهران حضور داشت گفت: این پیکارها با حضور ۱۳ باشگاه از سراسر دنیا برگزار شد که شاهد مسابقات جذاب و دیدنی بودیم. البته اوج هیجان و جذابیت کشتی را در دیدار فینال بین نمایندگان ایران و آمریکا شاهد بودیم که برگزاری چنین رقابت هایی در راستای حفظ کشتی در المپیک بسیار تأثیرگذار است.

وی با بیان اینکه ایران بهترین تماشاگران دنیا را در کشتی دارد، خاطرنشان کرد: تماشاگران ایرانی عاشق کشتی هستند و با حضوری بی نظیر، تنها به تشویق تیم خود می پردازند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان نماینده اتحادیه جهانی کشتی گزارش مثبتی را در مورد سطح کمی و کیفی این رقابتها به اتحادیه جهانی ارائه می دهم.

کد مطلب 4166585

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