راه مقابله با دشمن ارتباط گسترده کشورهای اسلامی با یکدیگر است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با جمعی از علما و اندیشمندان دینی آفریقا که برای شرکت در سی و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به ایران سفر کرده بودند، دیدار کرد.

در این دیدار، آیت الله اراکی ضمن تأکید بر وحدت میان تمامی فرق و مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: در دنیا افکار فراوانی وجود دارد ولی نباید این تفاوت افکار دلیل بر اختلاف میان اقوام و گروه ها شود.

وی اضافه کرد: مسلمانان با هر فرقه و مذهبی باید در کنار یک دیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته و بدانند که امت اسلامی همانند یک پیکر واحد است. اگر آسیبی به بخشی از آن برسد بقیه بخش ها نیز آسیب می بیند.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر وحدت عملی تأکید کرد و یادآور شد: در ایجاد وحدت عملی علما نقش اساسی دارند. علمای جهان اسلام می توانند با یک دیگر ارتباط داشته و وحدت را در عمل نشان دهند. علمای جهان اسلام باید اجتماع واحدی داشته باشند.

وی ادامه داد: درست است که مسلمانان دارای تفاوت افکار و عقاید هستند ولی مشترکات فراوانی نیز دارند که برای رسیدن به وحدت باید بر روی این مشترکات تأکید کنند.

آیت الله اراکی با بیان این که دشمنان، بلاد اسلامی را مورد تهاجم قرار داده اند، اضافه کرد: راه مقابله با دشمن ارتباط گسترده کشورهای اسلامی با یک دیگر است که در این باره می توان از فضای مجازی و الکترونیکی نیز استفاده کرد.

وی همچنین خواستار ارتباط علمی کشورهای اسلامی با یک دیگر شد و اظهار داشت: جهان اسلام دارای نیروهای جوان فراوانی است که آن ها می توانند در زمینه های مختلف به ویژه علمی یار یک دیگر باشند.