حوادث رانندگی در استان سمنان ۱۳ مجروح داشت/ توقیف ۹ خودرو

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه از صبح چهارشنبه گذشته تا روز شنبه هفته جاری ۱۰فقره سانحه جرحی در محورهای استان سمنان به وقوع پیوست، ابراز داشت: درمجموع این حوادث ۱۳ نفر مجروح شدند و همچنین در حادثه برخورد سواری با عابر پیاده نیز یک نفر جان باخت.

وی علت ۵۰درصد حوادث سه روز گذشته را واژگونی خودرو به علت خستگی و خواب‌آلودگی برشمرد و ابراز داشت: با توجه به کویری و یکنواختی محورهای استان سمنان احتمال خستگی و خواب‌آلودگی راننده وجود دارد لذا از رانندگان تقاضا داریم به‌محض احساس عدم هوشیاری در اولین توقفگاه استراحت و سپس طی مسیر کنند.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه طی سه روز گذشته سه هزار و ۵۸۴مورد اعمال قانون صورت گرفت، ابراز داشت: در این مدت ۹ دستگاه خودرو نیز به دلیل تخلفات اعمال قانون و توقیف شدند.

خسروجردی ترافیک را در محورهای استان سمنان عادی و روان خواند و تصریح کرد: در حادثه تصادف زنجیروار محور شاهرود-دامغان چهار خودرو دچار خسارت شدند که این حادثه چهار مجروح برجای گذاشت که علت آن در دست بررسی است.

وی بابیان اینکه پلیس با اقدامات ویژه در ایام تعطیل می‌کوشد تا حوادث جاده‌ای را به حداقل کاهش دهد، افزود: طی هشت‌ماهه سال جاری حجم ترافیکی به نسبت سال قبل ۹درصد افزایش داشت که خوشبختانه تلفات تغییر چندانی نداشته است.