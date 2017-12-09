آغاز ثبت نام جشنواره «امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید» درهمدان

احمد توصیفیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هرساله در راستای تشویق و ترغیب جامعه بزرگ کار و تولید استان همدان جشنواره ای به منظور شناسایی و معرفی تلاشگران عرصه های مختلف تولید، صنعت، کشاورزی و خدماتی برگزار می شود که ثبت نام بیست و نهمین دوره این جشنواره در استان همدان کار خود را با محوریت مدیریت فرهنگی و اجتماعی این اداره کل آغاز کرده است.

توصیفیان ادامه داد: فعالان عرصه کار، تلاش و تعاون استان اعم از کارگران، گروه های کار مخترع، مبتکر و خلاق در واحدهای اقتصادی استان می توانند به منظور شناساندن خود به جامعه هدف در سامانه الکترونیکی جشنواره به آدرس htt:\\emtenan.mcls.gov.ir ثبت نام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به اینکه ارایه مدارک خواسته شده در سامانه ثبت نام توسط ثبت نام کنندگان الزامی است، افزود: تمام موارد خواسته شده در سامانه ثبت نام امتنان از کارگران و گروه های کار و واحدهای نمونه دارای امتیاز است و ثبت نام کنندگان در صورت عدم ارائه مدارک خواسته شده امتیاز خود را از دست خواهند داد.

توصیفیان عنوان کرد: پس از پایان مهلت اعلام شده ثبت نام شدگان توسط کمیته داوری ارزیابی و برترین های جامعه کار و تولید استان در جشنواره معرفی خواهند شد.

وی گفت: ثبت نام کنندگان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند در استان به مدیریت اجتماعی و فرهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در شهرستانهای تابعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان محل کارگاه خود مراجعه کنند.