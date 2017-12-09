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۱۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴

آب برخی محلات کرمانشاه فردا یکشنبه قطع خواهد شد

آب برخی محلات کرمانشاه فردا یکشنبه قطع خواهد شد

کرمانشاه- مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه از قطعی آب برخی از محلات کرمانشاه طی فردا یکشنبه ۱۹ آذر خبر داد.

علی حسین مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از قطعی و افت فشار آب برخی از محلات کرمانشاه طی فردا یکشنبه ۱۹ آذر خبر داد.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه، تعمیرات خط انتقال آب میاندربند به شهر کرمانشاه را علت این قطعی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: طی فردا آب مشترکین ساکن در منطقه ۲۲ بهمن و شهرک های دادگستری، الهیه، شاطرآباد، کیهنشهر، حافظیه، فرهنگیان فاز یک، ضلع شمالی خیابان سنجابی و دولت آباد از ساعت ۱۴ الی ۲۲ شب  قطع و یا دچار افت فشار می‌شود.

مدیر روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه، با تاکید بر ذخیره‌سازی آب مورد نیاز از سوی شهروندان گفت: تمهیدات لازم برای آب مورد نیاز شهروندان نیز اندیشیده شده است و در صورت نیاز می‌توانند با مرکز ارتباط مردمی این شرکت به شماره ۱۲۲ تماس حاصل کنند تا مشکل آنها  مرتفع شود.

کد مطلب 4166599

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