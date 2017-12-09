۵۹۸ اثر به دبیرخانه اجلاس استانی نماز استان بوشهر ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرینفر پیش از ظهر شنبه در نشست هماهنگی کمیتههای اجلاس نماز استان بوشهر اظهار داشت: ترویج فرهنگ نماز از اهمیت بالایی برخوردار است و در این راستا طرحها و برنامههای مختلفی در سطح استان برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری سومین اجلاس استانی نماز با عنوان نماز و فضای مجازی در بوشهر، خاطرنشان کرد: کمیتههای پنجگانه اجلاس نماز استان بوشهر شامل کمیتههای علمی، فنی، پشتیبانی، فرهنگی و اطلاع رسانی تشکیل شده است.
رئیس ستاد برگزاری سومین اجلاس نماز استان بوشهر از شناسایی و تشکیل جلسه با فعالان و نخبگان فضای مجازی خبر داد و اضافه کرد: این نشست به منظور هماهنگی برای تولید و توزیع محتواهای نمازی برگزار خواهد شد.
وی از ایجاد بانک ایده و استفاده از تجربیات موفق در زمینه محتواهای نماز در فضای مجازی خبر داد و افزود: تولید و نشر محتواهای فاخر نماز در فضای مجازی از جمله برنامهها است.
زرینفر با اشاره به برگزاری اجلاس نماز استان بوشهر در روز ۲۲ آذرماه خواستار مشارکت همه آحاد مردم در برگزاری اجلاس نماز شد و بیان کرد: ۵۹۸ اثر به دبیرخانه ستاد برگزاری اجلاس استانی نماز بوشهر ارسال شده است.
وی با اشاره به تجلیل از ۶۵ اثر برگزیده در این برنامه، ادامه داد: فعالان و برترینهای نماز دستگاههای اجرایی استان بوشهر در اجلاس نماز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
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