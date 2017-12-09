به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی صبح امروز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد اظهار داشت: درخواست های برخی دستگاه‌ها برای دریافت استعلام به برخی ادارات ارسال می شود و بعد از چند ماه پاسخ داده می شود که این روال به هیچ وجه شایسته نیست.

وی افزود: این تاخیرها در شأن استان نیست و باید روند بررسی این مجموعه ها برای کوتاه شدن زمان اجرای طرح ها و واگذاری آنها هر چه سریعتر کاهش یابد.

استاندار یزد همچنین با بیان اهمیت جایگاه مصوبات کارگروه زیربنایی استان تأکید کرد: شرکت مستقیم مدیران استان در این کارگروه برای استحکام بیشتر مصوبات آنها به منظور بررسی در شورای برنامه ریزی ضروری است.

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان یزد نیز در این جلسه با بیان اینکه منابع استان محدود است، خواستار بهره گیری از ظرفیت ماده ۶ قانون الحاق ۳ برای شناسایی واحدهای موجود و مازاد هر دستگاه شد.

۳۸۰ طرح نیمه تمام باید تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار شود

حمیدرضا نصیری زاده بیان کرد: ۳۸۰ طرح نیمه تمام در استان شناسایی شده که باید به عنوان یک وظیفه تا پایان امسال به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرکل مدیریت و برنامه ریزی استان یزد افزود: مقرر شده بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی استان برای اشتغال افراد دانش آموخته دانشگاهی استان و نیز بانوان بیکار برنامه ریزی های لازم صورت گیرد.

وی با اشاره به دستورالعمل اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی عنوان کرد: در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین زیرساخت های مورد نیاز ۶۲۴ میلیارد و ۳۹۰ میلیون ریال در قالب ۴۵ طرح در شش دستگاه در استان معرفی شده است.

۶۰ درصد درآمدهای جرائم رانندگی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد نیز در این جلسه درباره جرائم راهنمایی و رانندگی استان گفت: ۶۰ درصد از درآمدهای جرائم رانندگی در درون شهرها به شهرداری ها و دهیاری اختصاص می یابد که از این میزان ۷۰ درصد سهم شهرداری ها و ۳۰ درصد سهم دهیاری هاست.

محمدرضا نبی افزود: امسال از بخش جرائم درون شهری سهم ۶۳ میلیارد ریال به استان ابلاغ شده که به میزان یاد شده در میان شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود.

وی یادآور شد: از جرائم رانندگی برون شهری ۶۰ درصد به راهداری اختصاص می یابد که این بخش ابلاغ نشده است.

۳۹ میلیارد ریال از ۱۱۵ میلیارد ریال سهم استان از جرائم رانندگی به یزد تخصیص یافت

محمدرضا خادمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد نیز در این جلسه اظهار داشت: سال گذشته ۱۱۵ میلیارد ریال سهم استان از این بخش ابلاغ شده بود ولی به دلایلی همچون بخشش دو برابری جرائم تنها ۳۹ میلیارد ریال از این جرائم به استان رسید.

به گزارش مهر، در این جلسه چهار موضوع با عنوان گزارش اجمالی شورای برنامه ریزی در سالهای ۹۴، ۹۵ و ۹۶ ، گزارش روند اجرای ماده ۶ قانون الحاق ۲ ، وضعیت توزیع اعتبارات شاخص های توسعه اقتصادی و جرائم رانندگی و مصوبات کارگروه زیربنایی مطرح شد.