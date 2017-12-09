یک تیم ۳۰ نفره به جستجوگران حادثه اشترانکوه اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش قیاسیان پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: از صبح امروز ۵ سورت پرواز به محل حادثه اشترانکوه داشته ایم و ۴۸ نفر کوهنورد حرفه ای در منطقه حاضر هستند و کار جستجوی اجساد را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه این ۴۸ نفر از تیم های کوهنوردی استان های خراسان و لرستان به منطقه اعزام شده اند، تصریح کرد: کوهنوردان و امدادگران جمعیت هلال احمر نیز در محل حضور دارند.

رئیس هیئت کوهنوردی لرستان با اشاره به اینکه اداره کل راهداری لرستان با همکاری فرمانداری الیگودرز، یک جاده برای اعزام تیم های زمینی احداث کرده اند، اظهار داشت: یک تیم ۳۰ نفر از جستجوگران از طریق این مسیر در حال اعزام به محل حادثه در اشترانکوه هستند.

قیاسیان ابراز امیدواری کرد که امروز کار جستجوی همه اجساد به نتیجه برسد و بتوانیم خانواده های آنان را در جریان قرار دهیم.